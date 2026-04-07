1 millón de despidos: cortes en todo el país contra el cierre de “Volver al Trabajo”

Este martes 7 de Abril desde las 10 horas, más de 70 organizaciones sociales, piqueteras y de la economía popular realizarán cortes en todo el país contra el cierre del programa “Volver al Trabajo” por parte del gobierno de Javier Milei.
Más de 70 organizaciones sociales, piqueteras y de la economía popular salieron a las calles en todo el país buscando frenar la decisión ejecutiva nacional de desmantelar el programa Volver al Trabajo. La jornada nacional de protesta dejó enfrentamientos en los puentes Pueyrredón y Saavedra. Fue luego de que el Gobierno de Javier Milei ratificó la eliminación de los beneficios para 900.000 personas, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se decretó el cese de la intermediación de los programas locales.
El plan de lucha, los cortes en todo el país:
6 cortes de Accesos en CABA y La Plata
-MDP corte ruta 2
-Bahia Blanca
-San Nicolás
-Pergamino
Rosario: corte Autopista Bs As
Santa Cruz: Ruta 3 Acceso Norte, Caleta Olivia-Cic “Micaela Santana”, Las Heras-Ministerio Capital Humano, Río Gallegos
Río Negro: Roca y Tucumán, Gral Roca.
Formosa: Av. Guitnisky-Municipio de Ibarratea-Clorinda.
San Juan: Plaza 25 de Mayo movilización hasta España y Libertador
Misiones: Ruta 12 , El Dorado-San Pedro-San Vicente-Oberá-Posadas
Córdoba: Movilización a Patio Olmos desde-Colón y Cañada-27.
Mendoza: Nudo vial
Salta: Olla popular frente al Cabildo
Santiago del Estero: Av. Belgrano y Pellegrini-Montequemado
Chaco: Corte de ruta 51.-Resistencia movilización-San Martin corte R90
Paraná: marcha en Capital
Corrientes: Marcha en capital
Jujuy: corte puente Legislatura y movilización.
Catamarca: Movilización
Tierra del Fuego / Río Grande: Movilizaciónes
Neuquén: movilización a Casa de Gobierno
Chubut / El Bolsón: movilización en Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn
FRENTE DE LUCHA PIQUETERO
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