100 años de prisión: sentencia por la desaparición de dos mujeres trans

La justicia de Jalisco condenó a 100 años de cárcel a una persona por la desaparición de dos mujeres trans en 2020. La familia reclama saber dónde están las desaparecidas y Jaime, quien desapareció junto a ellas.

La Fiscalía del estado de Jalisco encontró culpable y sentenció a 100 años de cárcel a Yaneth Miroslava ‘N’ por la desaparición de Kenia Duarte Pérez (20 años) y Karla García Duarte (22 años), dos mujeres trans que fueron vistas por última vez en la ciudad de Zapopan junto a Jaime Ramírez el 18 de septiembre de 2020. Es la primera vez que en México se sentencia a una persona detenida por la desaparición de dos mujeres trans.



Pasaron más de cinco años y aún se desconoce el paradero de Kenia, Karla y Jaime. Además de la mujer sentenciada, hay otra persona detenida de la cual no se ha determinado su responsabilidad.

La organización Unión Diversa de Jalisco (UDJ), que ha acompañado el caso desde el inicio califica esta sentencia como “histórica”. Pero destaca que “la justicia no está completa mientras las víctimas sigan desaparecidas”.



“Este caso refleja de manera dolorosa la violencia estructural que enfrentan las personas trans en Jalisco y en México, donde la desaparición forzada o cometida por particulares se cruza con la transfobia, la precarización y el abandono sistemático. Las personas trans no solo enfrentan mayores riesgos de violencia, sino también menores posibilidades de acceso a la justicia, verdad y reparación”, señala un comunicado de UDJ.



Las mamás de Kenia y Karla no han dejado de buscar



El 18 de septiembre de 2020 Kenia, Karla y Jaime se reunieron con amigues en la zona conocida como “cinco esquinas” en Zapopan, Jalisco. Se fueron a las 23:15 horas de ahí. Desde entonces sus familias no las han visto y no han desistido en buscarlas.



“Las familias han estado tan involucradas en el caso. Hoy conocen de procedimientos, se han unido a colectivos de búsqueda, participan en jornadas de búsqueda. Frente a la noticia de la sentencia están temerosas ante una apelación que pueda haber por parte de la defensa. Ellas no van a descansar. Para ellas no hay justicia hasta saber dónde están sus hijas”, comentó en entrevista con Presentes, Fascinación Jiménez, de Unión Diversa Jalisco.



Transfobia y violencia institucional



Este proceso por justicia y verdad ha estado plagado de transfobia y violencia institucional. Las familias de Kenia y Karla han denunciado la negativa de protocolos, simulación y falta de estrategia en la búsqueda, tácticas dilatorias y obstrucción de información por parte de las instituciones de justicia de Jalisco.



“El primer gran obstáculo fue la negativa de las autoridades para emitir la «Alerta Alba» (protocolo de búsqueda de mujeres), bajo el argumento de que Kenia y Karla no eran mujeres. Esta violencia institucional retrasó las acciones en las primeras horas, que son críticas para la localización. Una vez que hubo presión social emitieron la alerta pero la fiscalía simuló. Aunque publicaron las fichas, éstas nunca llegaron realmente a las comisarías, hospitales o servicio médico forense (SEMEFO)”, agregó Jiménez.



Y agrega, “durante meses, la fiscalía no realizó búsquedas reales ni diseñó una estrategia de localización. Cuando la ONU intervino, la fiscalía respondió que su labor de búsqueda consistía simplemente en ir a la colonia de la desaparición con fotos para preguntar a la gente”.



Fascinación Jiménez comenta que incluso a sus familias se les negó por un tiempo el acceso a la carpeta de investigación argumentando que su intervención podría “entorpecer” el caso. A pesar de que la Ley General de Desapariciones indica que es derecho de las familias estar incluídas en los procesos de búsqueda.



Los obstáculos empezaron a ceder una vez que intervinó la ONU, es decir, dos años y medio después de su desaparición.



La ONU pidió una búsqueda apegada a protocolos de género



En 2020 las organizaciones IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C. y Unión Diversa de Jalisco solicitaron al Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (Comité CED) emitir “Acciones Urgentes para que el Estado mexicano tome todas las medidas necesarias para buscar y localizar a dos mujeres trans desaparecidas en el estado de Jalisco”.



La solicitud fue atendida por el Comité CED de manera inmediata. En 2022 publicó una nota verbal al Estado Mexicano por la falta de estrategia con base en perspectiva de género y diversidad para la búsqueda de Kenia y Karla, y por desatender las recomendaciones que dio el organismo al estado de Jalisco frente a la crisis de derechos humanos.



A nivel nacional Jalisco es el estado con mayor número de personas desaparecidas en México. De 1952 a la fecha (16 de febrero de 2026) hay al menos 131 mil 837 personas desaparecidas en todo el país.