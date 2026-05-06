A 30 años de «la platita, la platita»

Se cumplen 30 años de esa cámara oculta que puso en primer plano a Moreno como la tierra donde un funcionario público incumplió sus deberes y chantajeó para habilitar la bailanta «Monumental».



El hecho delictivo fue visto por casi 1.350.000 personas y marcó el rating más alto para el uso de la cámara oculta como herramienta de investigación periodística. En abril de 1996 en la pantalla de canal 13 en el noticiero televisivo «Telenoche» que tenía la conducción de Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti, difundió una investigación a cargo del periodista Sergio Elguezabal donde exponía a Rodolfo Galeliano, secretario de Planeamiento de Moreno, pidiendo coimas en uso de sus funciones públicas, unos 10 mil pesos sobre un total de 100.000 pesos.



En esos días, mí abuelo Antonio y mí abuela Cristina, que cenaban al horario del noticiero de la noche, me llamaron a los gritos para que me acerque al comedor a ver la cámara oculta que mostraba el hecho de corrupción del gobierno peronista de Mariano West. Observé con mí mirada adolescente la noticia que impactaba muy fuerte por estos pagos al tratarse de algo que sucedía en Moreno y que ponía al distrito en foco de todo el país por corrupción en la función pública. Pero la verdad fue que solo vi la noticia y no problematicé el hecho delictivo. Eran tiempos en la que toda mí energía estaba en darle cuerpo a mí primera banda de rock, Normal 47. Luego, cuando comencé a ser periodista, mí percepción agudizó sus sentidos y pude investigar y escribir sobre otros hechos de corrupción de la gestión de Andrés Arregui y del propio West.



La cámara oculta que develó el soborno salió al aire en 1996, año en el que tiene mucha similitud con el 2026. Un gobierno neoliberal, que había bajado la inflación, que tenía relaciones carnales con el gobierno de Estados Unidos y mandaba tropas argentinas a la «Guerra del Golfo». Que castigaba con sus políticas directamente a lxs jubilados que salían todos los miércoles a las calles y eran reprimidxs por la policía . Y un momento en donde el presidente no hacía recitales en el Movistar Arena pero si deportes en estadios llenos de gente y con transmisión en directo en la televisión pública.



La historia ocurre dos veces: la primera vez como una tragedia y la segunda como una farsa. Eso dice Karl Marx al comienzo de El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte y parece que ese análisis en la comparativa de ambos gobiernos liberales, se está cumpliendo.



El segundo gobierno de Menem fue la profundización de las políticas económicas. La continuidad del sistema de privatizaciones, la destrucción del empleo y salarios, la precarización y flexibilización laboral como acciones directas que impactaron a la clase obrera, eran la expresión más pura del salvaje capitalismo. El menemismo lograba banalizar la política y convertir la histórica y popular frase del poeta romano Juvenal que critica a lxs gobernantes que mantenían a la población distraída y controlada mediante comida gratuita y entretenimiento superficial. «Pan y circo» (panem te circenses) en una versión de los ’90: «Poco pan y mucho circo».



La Ley de Convertibilidad que fijó una paridad cambiaria de 1 peso por 1 dólar, ayudaba a ocultar a un sector de la ciudadanía las consecuencias del capitalismo: trabajadores precarizados y desocupadxs. Los hechos de corrupción del gobierno peronista explotaban mediáticamente como el de IBM-Banco Nación en donde se realizaron sobornos millonarios pagados por la filial IBM a funcionarios del banco estatal para obtener un contrato de informatización de 250 millones de dólares, cuentas suizas y empresas subcontratadas con facturación apócrifa; la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, países en guerra , generando la violación de acuerdos internacionales, lo que derivó a la explosión de los galpones de Río Tercero para destruir la evidencia de la venta de las 6.500 toneladas de armamento vendidos. Todo quedaba en la nada misma. En este contexto, la investigación de Telenoche sacaba al aire un hecho de corrupción morenense que puso a nuestro distrito y al gobierno de Mariano West en primer plano en todo el país.



En la pantalla se pudo ver a cara descubierta a Rodolfo Galeliano, recibir 10.000 pesos de parte de Juanca Lucena de la bailanta Monumental. Las escena se transformó en parte del inconsciente colectivo. El funcionario de West, preguntaba a media voz : “¿Está la platita?”. Convirtiéndose después de 30 años en un sinónimo popular a la hora de hablar de un acto delictivo.











La investigación del canal perteneciente al Grupo Clarín, filmó el funcionamiento de una estructura de chantajistas que iban del Honorable Concejo Deliberante a comerciantes locales e impulsaban la coima para otorgar la habilitación.



Inmediatamente, Galeliano se convirtió en un prófugo de la justicia. El Juez de la causa en Mercedes, Julio Cámpora, informó a los medios de comunicación que habían decretado la captura del funcionario y que el Honorable Concejo Deliberante de Moreno había realizado una presentación ante la instrucción policial y que ya la estaba investigando.



Al calor del escándalo, fue a declarar Néstor Ranero que apareció en la cámara oculta diciendo, «es bravo el Concejo, hay que manejarse, van a tener que arreglar». Al salir del Juzgado de Mercedes, no brindó declaraciones a los medios. Si lo hizo su hermano Mario Ranero, Secretario del Honorable Concejo Deliberante: «Mí hermano que es Director del Concejo Deliberante, acaba de emitir una declaración testimonial ante el juez Cámpora y dijo todo lo que tenía que decir. Hay un secreto de sumario que vamos a respetar». El periodista preguntó si era común estos «arreglos» en el Honorable Concejo Deliberante, a lo que Mario Ranero, respondió con un «gracias señores» y se fue. Era evidente que Galeliano iba a ser el «chivo expiatorio» para desviar la responsabilidad de West.



Los hechos que derivan en la cámara oculta comenzaron a mediados de febrero cuando se les pidió a lxs empresarixs Lucena 100.000 pesos para habilitar el Monumental. Un abogado de Merlo, Guillermo Braga, amigx de lxs Lucena, les facilitó dos cheques de 50.000 pesos cada uno que Galeliano les había pedido como garantía hasta que consiguieran el dinero. En la investigación de Telenoche se ve a Galeliano que le devuelve el segundo cheque a Mirta Borgogna. Si la devolución no sucedía el 13 de febrero al día siguiente no podía abrir las puertas de la bailanta.



Desde ese 14 de febrero hasta el último fin de semana de abril que se realizó la inspección, cada vez que la bailanta funcionó, no pagó el 10 por ciento de la recaudación en concepto de espectáculo público; no tributó la Tasa por seguridad e higiene ni la de Propaganda en la vía pública.



El lunes 15 de abril de 1996, Rodolfo Galeliano fue detenidx en la Capital Federal. El ex funcionario municipal se negó a declarar ante el juez Cámpora. Mientras en el Honorable Concejo Deliberante se buscaba interpelar al Intendente de Moreno, Mariano West.











«No queremos que el jefe comunal de explicaciones a la comisión investigadora del Concejo y en esto estamos todos sus integrantes de acuerdo, sino que las respuestas que tenga para ofrecer las dé en sesión pública y de cara a la sociedad porque es más sano» aseguraba a los medios nacionales de comunicación, el concejal Pedro Ventricelli de la Unión Cívica Radical.



En la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, se presentó un proyecto de solicitud de informes sobre distintos aspectos relacionados con la actuación del funcionario Rodolfo Galeliano en el Municipio de Moreno. Todo quedó en la nada misma, el expediente fue archivado.



De todo la polvoreda generada por el escándalo mediático que generó la cámara oculta que mostraba la corrupción en la esfera municipal morenense, solo fue llevado a juicio, condenado y preso por ese delito; Rodolfo Galeliano. La justicia de Mercedes focalizó en el «incumplimiento de los deberes de funcionario público».



A los pocos años de la sentencia judicial al ex Secretario de Planeamiento de la Municipalidad de Moreno, se lo volvió a ver en el distrito en su faceta empresarial, a cargo de una estación de servicio. Y en agosto de 2003, en un acto en la sede del Instituto de Menores Mercedes de Lasala y Riglós, que tuvo la presencia del Presidente Néstor Kirchner, se detectó la presencia de Galeliano. Paradójicamente, el mandatario presidencial brindó un discurso anticorrupción: «Hay que recuperar la cristalinidad y terminar con los ladrones y corruptos». Lo dijo al lado del diputado provincial, Mariano West y a metros del mismísimo autor de la frase popular «la platita…la platita» .



A 30 años de esa cámara oculta que develó los hechos de sobornos en Moreno, si hiciéramos un simple cálculo, en sintonía con la política de convertibilidad del menemismo, entendiendo que 1 dólar en 1996 era 1 un peso argentino, es decir que los 100 mil pesos eran 100 mil dólares, por lo tanto a plata actual 100 mil dólares según el tipo de cambio (Banco Nación) sería a razón de 1 dólar = 1.365 pesos, unos 136 millones de pesos. Si tomamos el blue sería entonces 139 millones pesos. Es mucho dinero, ayer y hoy.



Pasaron los años, los gobiernos, y socialmente quedó instalada la idea de que con la corrupción no pasa nada.



En tiempos de criptomoneda, del 3 por ciento de Karina, los viajes de Adorni, la corrupción estuvo presente en todas las gestiones nacionales desde ese 1996 hasta este 2026.



Galeliano, fue enjuiciado y estuvo preso. A tres décadas de la conmoción local y nacional, quedó en evidencia que él fue un simple operador y no un cuentapropista que coimeaba para si mismo. Era un hombre de mucha ligazón con Mariano West, que siempre mantuvo ese silencio que lo hizo quedar en la memoria colectiva: Rodolfo Galeliano quedó inmortalizado por su pedido de «la platita, la platita» para habilitar una bailanta, entronizando la corrupción de baja escala.