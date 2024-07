A 30 Años del atentado a la AMIA, Amos Linetzky, cuestiono el «Ni una menos»

Con la presencia del presidente Javier Milei, el presidente de la AMIA dio un fuerte discurso.

Recordó hoy a las víctimas del atentado a la mutual judía, ocurrida hace 30 años, y cuestionó a la Justicia. El dirigente reclamó al Congreso y a la Justicia que avancen en las leyes y las investigaciones que permitan esclarecer el hecho, a la vez que reclamó que la causa AMIA sea “una cuestión de Estado”.



“Parece mentira que hayan pasado 30 años desde aquella fría mañana del 18 de julio de 1994, 30 años sin una sola persona respondiendo por este ataque, en los que el Estado argentino ha mirado para otro lado, colmado de falencias, demoras y errores, tal como fuera remarcado recientemente por la CIDH”



Apuntó contra grupos feministas, organizaciones de derechos humanos, Unicef y la Cruz Roja, a quienes acusó de no haber apoyado el reclamo de su comunidad tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre del año pasado.



«No vamos a olvidar ni a perdonar a las personas, organismos internacionales, organizaciones y movimientos sociales que dieron vuelta la cara, callaron o hasta apoyan la barbarie terrorista. Parece que no fueron suficientes las imágenes grabadas por los propios. Las violaciones y decapitaciones transmitidas en vivo y en directo. Los cuerpos calcinados de jóvenes y ancianos»

«No fueron suficientes las decenas de mujeres mutiladas y vejadas frente a las cámaras, para que las agrupaciones feministas extiendan su sororidad cuando se trata de mujeres judías. Quizá la consigna de que el cuerpo de la mujer no debe ser un campo de batalla, o las tan nombradas ‘Te creo hermana’ o ‘Ni una menos’, tengan una letra chica que no leímos y dice ‘salvo que seas judía’«.