A 50 años del golpe de Estado: Homenaje a la democracia, obras que se exhiben en España y en la Universidad de Moreno



En el marco del 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNM presenta la muestra artística “Homenaje a la democracia. A 50 años de la última dictadura cívico-militar argentina”, con sedes en Madrid, España, y en la UNM.



La muestra reúne dibujos y pinturas realizados por estudiantes, docentes y nodocentes de la UNM y de la Escuela Secundaria Politécnica ESPUNM, producidos en 2023 en el marco del IV Concurso de Dibujo “1983/2023 – 40 años de Democracia”, aprobado por Resolución UNM-VR Nº 73/23 e impulsado por el Departamento. Las producciones fueron realizadas en conmemoración de los 40 años ininterrumpidos de vida democrática en la Argentina y abordan, desde diversas perspectivas, ejes vinculados a la memoria colectiva, los derechos humanos y el valor de la democracia como construcción social permanente.











Las obras se exhiben actualmente en “Pequeña Galería”, espacio de arte ubicado en Madrid (España), hasta el 28 de marzo, y en la UNM durante todo el cuatrimestre.



La Decana del Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología, Liliana Taramasso, destacó la iniciativa como una expresión del compromiso institucional con la memoria, la verdad y la justicia. “Presentar estas producciones realizadas por nuestra comunidad representa una instancia fundamental para renovar nuestro compromiso con la memoria, la verdad y la justicia. La Universidad, como ámbito de formación, pensamiento crítico y creación cultural, tiene la responsabilidad de mantener vigente la reflexión sobre nuestro pasado reciente, promoviendo el respeto por los derechos humanos y consolidando los valores democráticos”, señaló.











El pasado miércoles 25 de marzo, la UNM recibió la visita del docente y arquitecto Juan Alejandro Failla, de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), quien integró el jurado de dicho certamen y recorrió la muestra acompañado por la Decana y otras autoridades del DCAYT.