A 8 años de Sandra y Rubén: ATE Unidad protesta frente al imponente Consejo Escolar

Al cumplirse ocho años de la explosión de la Escuela Primaria N° 49 de Moreno, organizaciones sindicales nucleadas en ATE Unidad, marcharon desde la Plaza San Martín hasta el moderno Consejo Escolar, obra realizada por la Municipalidad de Moreno, financiada con el Fondo Educativo.



La movilización fue impulsada por ATE Unidad y la Lista 10 – CTA Unidad, junto al MST en el Frente de Izquierda Unidad, Alternativa Docente en ANCLA y el Frente de Izquierda de Estudiantes (FILE) de la Universidad Nacional de Moreno.



La columna partió desde la Plaza San Martín y llegó frente al Consejo Escolar, donde las organizaciones realizan una radio abierta para visibilizar los reclamos vinculados a las condiciones edilicias de las escuelas públicas del distrito.



En un documento conjunto, los convocantes señalaron que la explosión ocurrida el 2 de agosto de 2018 «no fue un accidente, sino un asesinato laboral» y responsabilizaron tanto a los gobiernos actuales como a los anteriores por la falta de inversión y mantenimiento de la infraestructura escolar.



Las organizaciones insistieron en que la memoria de Sandra Calamano, vicedirectora de la Escuela 49, y del auxiliar Rubén Rodríguez debe traducirse en políticas concretas que garanticen establecimientos seguros para trabajadores y estudiantes.







Entre las principales demandas figuran la inversión urgente en infraestructura escolar, el cumplimiento efectivo de los doce puntos de habitabilidad establecidos para los edificios educativos, justicia completa por Sandra y Rubén y condiciones seguras para enseñar y aprender.