«A los jóvenes se los cargó la ley, está en proceso una fábrica de reincidentes y se expone mucho a los /as docentes»



Fue un reto viral que provocó una crisis colectiva en las escuelas. Desde aquellas pintadas – como en otra época fueron las amenazas de bomba – en los baños, ¿dejaron de producirse nuevos retos? Los protocolos que bajó la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires ¿constituyen una herramienta que incrementa lo que fue votado en el Congreso, la ley que baja a 14 años lo punible? Si los pibes /as presienten que las miradas del adultocentrismo posa sobre ellos las responsabilidades, no será un ingrediente más en lo NO hablada deserción escolar. ¿Está observado que los protocolos de actuación dirigen una carga explícita en trabajadoras /es que quedan en la proximidad de sanciones civiles y hasta penales?



La Dra. Sonia Aiscar, abogada especialista en niñez, adolescencia y familia, analiza los hechos y proyecta todo hacia el mes de septiembre cuando entre en vigencia la nueva ley penal juvenil. Habla de la «autoprofecía cumplida», que a los jóvenes «ya se los cargó la nueva ley» y traslada un interrogante colectivo: ¿queremos como sociedad una fábrica de reincidentes?



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