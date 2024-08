«A oscuras y cagados de frío, así estudian los pibes en la Escuela Media N° 10»

La noticia será actualizada o no será noticia. Madres y padres regresan al mismo lugar en la misma semana, plaza Mariano Moreno frente al Palacio municipal. En una mañana fría refrescan la memoria de aquellos /as que hacen culto al olvido. La Escuela Media N° 10 está en crisis, no es la única pero si parece una excepción porque los adultos responsables toman el derecho de peticionar ante las autoridades de un Municipio que eleva la bandera de Nunca Se Hizo Tanto. Dejan una carta por Mesa de Entradas con la certeza que la protesta no quedará estampada en un papel.

En el día de la fecha 9 de agosto del año en curso nos dirigimos los padres de los alumnos de la escuela secundaria media N°10 “ 16 de septiembre “ situada en Lisandro de la Torre 999. Nuestro reclamo es el incesante robos que sufre la escuela, en la cual no solamente se llevan lo que les resulta beneficioso sino que también destruyen, de esta manera los únicos perjudicados son los alumnos ya que no pueden tener clases por falta de luz y agua, no pueden tener herramientas los docentes para brindarles una relativa calidad porque no se puede dejar nada dentro de la escuela. Se robaron tendido eléctrico, inodoros, destrozo de documentación, no tienen computadoras, no tienen estufas, ni ventiladores, muchas puertas sin picaportes, destrucción de puertas, y todo lo que esté al paso. Ya se encuentran vulnerados el derecho de recibir educación, que bastante deplorable es. Solicitamos de forma inmediata dar solución al arreglo de la instalación del tendido eléctrico, baños y todo sector que necesite reparación. Exigimos de forma inmediata que el Ministerio de educación de la provincia se alineé con el Municipio y el Consejo Escolar y resuelvan de forma inmediata el problema de la falta de clases regulares porque se está negando rotunda y aberrantemente el DERECHO A LA EDUCACION A NUESTROS HIJOS.

Clases por WhastsApp o búrbujas, como en la pandemia. El testimonio de un papá es revelador de una política local que tiene estructura. Sus hijos concurrían a la Secundaria N° 77 (barrio Plan Federal La Perla). Al producirse la fuga de gas, fue uno de los integrantes de esa comunidad que denunció el gravísimo hecho. Relata que sus «hijos» fueron señalados y apuntados. Pidió el paso a la Media N° 10, institución que hace tres meses no tiene garantías de clases normales y presenciales.

Entrevistas en Desalambrar Tv: