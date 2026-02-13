Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

sábado, 14 de febrero de 2026

Abierta la inscripción para la Escuela de Policía Juan Vucetich en Moreno

viernes, 13 de febrero de 2026 2 min de lectura

TEXTO GACETILLA OFICIAL –

Destinada a personas de entre 18 y 29 años

Se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2026 de la Escuela de Policía Juan Vucetich, una oportunidad para quienes deseen formarse como oficiales y contribuir a la seguridad de la comunidad.

El proceso de inscripción está dirigido a personas de entre 18 y 29 años que cumplan con una serie de requisitos indispensables: ser de nacionalidad argentina, ya sea nativos, naturalizados o por opción; haber finalizado el nivel secundario completo; poseer domicilio real en la Provincia de Buenos Aires; responder a las aptitudes psicofísicas establecidas en la Ley N° 13.982; y no registrar antecedentes penales a nivel provincial ni nacional.

Las y los interesados en iniciar el proceso de inscripción y que requieran asesoramiento podrán comunicarse al 0237-4105555 (solo mensajes por WhatsApp) o vía mail a dirgralobservatorio.seguridad@moreno.gov.ar

La convocatoria se enmarca en el compromiso del Municipio y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires de fortalecer la seguridad del distrito mediante la formación de futuras y futuros oficiales al servicio de la comunidad.

Para más información y conocer los detalles del proceso de admisión pueden visitar www.mseg.gba.gov.ar

