Acciones contra el RIGI: en Jujuy, Mendoza y Chubut se convoca a las legislaturas

El Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones o Rigi de la Ley Bases fue aprobado en Río Negro en trámite exprés, y otras provincias con gobernadores peronistas, radicales o del PRO se apuran para adherir. Sin embargo, desde abajo comienza a surgir el rechazo ante el saqueo y el despojo que implica este régimen que solo beneficia a grandes capitales.

En las provincias de Jujuy, Mendoza y Chubut hay acciones importantes por la presentación del RIGI en las legislaturas. También se hicieron presentaciones o se trataría en breve en las provincias de Tierra del Fuego, Neuquén, San Juan, Entre Ríos, Chaco, Córdoba, Santa Fé, Misiones y Salta.

En Jujuy ante la presentación el día miércoles 31 del proyecto, las comunidades indígenas comenzaron una permanencia pacífica, instalando una carpa y juntando firmas contra el proyecto. Las comunidades exigen que se respete su derecho a Consulta previa, libre e informada, pero no hay ninguna ilusión en el gobierno de Carlos Sadir y la oposición cómplice que viene avasallando sus derechos, como se vio el año pasado en la lucha contra la Reforma constitucional.

La diputada del PTS-FIT Natalia Morales pidió que el expediente donde se evalúa el RIGI sea girado a las comisiones de Pueblos indígenas, Ambiente y Trabajo como reclamaban fuera del recinto, pero la UCR votó en contra, solo se giró a comisiones de Económica, Asuntos institucionales y Finanzas.

En Mendoza, Cornejo reafirmó la adhesión al Rigi y el miércoles 31 se presentó el proyecto en la legislatura provincial, lo que despertó el alerta y movilización de sectores de la docencia y asambleas socioambientales que ya dijeron bien claro en 2019 que No es No y que la megaminería no tiene licencia social. Diputados votó a favor la media sesión con un fuerte repudio que se hizo escuchar fuera del recinto. La semana que viene se trataría en senadores.

Chubut, con una histórica tradición de lucha, se levantó en 2021 contra la rezonificación minera. Ahora se prepara para rechazar el Rigi llamando a movilizaciones en Rawson y Comodoro Rivadavia ante la amenaza de que se vote la adhesión al Rigi en la Legislatura.

La convocatoria es para este jueves a las 11:30 en la Legislatura provincial y desde las 18 en la Plaza Kompuchewe en Comodoro Rivadavia. Participan comunidades originarias Mapuche Tehuelche, sectores de trabajadores de la pesca, asambleas socioambientales y la campaña Fuera Mekorot.

Campaña plurinacional No al RIGI

A lo largo y ancho del territorio plurinacional también comienza a gestarse la coordinación desde abajo. Este miércoles 31 a las 19 horas se llamó a un nueva reunión de la Campaña Plurinacional No al RIGI que tuvo más de 100 conexiones la semana pasada.

Desde la campaña explican que «el RIGI promueve el saqueo, beneficiando a los grandes capitales, tanto multinacionales como locales, que no cuentan con licencia social para sus operaciones extractivistas en nuestros territorios. Sus negociados, lejos de beneficiar a las comunidades o traer algún tipo de progreso, provocan la destrucción ambiental, el deterioro del Buen Vivir, de la salud y las condiciones de vida de los pueblos».

«El avance extractivista se está profundizando a pasos acelerados y es menester frenarlo. Por esta razón conformamos esta campaña, para unirnos en una gran lucha socioambiental en defensa de nuestros cuerpos y territorios. Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones, asambleas, movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos y autoconvocades a unirse a esta gran campaña por la defensa de nuestros bienes comunes para frenar el RIGI».

Fuente: https://www.laizquierdadiario.com/Acciones-contra-el-RIGI-en-Jujuy-Mendoza-y-Chubut-se-convoca-a-las-legislaturas