«Advertimos el consumo de drogas en niños de 10 años y nos interpela que no haya dispositivos especiales para las infancias»

Hasta el año 2027 Moreno está en emergencia por el impacto en la salud que producen los consumos problemáticos. Si volvemos la mirada a aquellas «Madres contra el paco» en Moreno Sur, más de una década atrás, podemos preguntarnos cómo llegamos a una decisión política, vía ordenanza, que visibiliza muy en general que el problema creció territorialmente. Si hacemos foco en el «modelo» de la sub economía cuyo estado presente crece, regresa una sentencia social, humana y profunda. Claudia Molina, madre del niño Franco Campeggi quien fue asesinado cuando estaba en un cyber (Trujui, año 2007), supo explicar el impacto de la droga en los pibes al decir que «proyectan vivir hasta los 25 años como reyes», en referencia a los recursos económicos que otorga ser «soldaditos».



En Moreno Sur nos recibe Loreana Scorticati, trabajadora social, docente, mujer de fe que integra los Hogares de Cristo, única institución que tiene espacios de alojamiento para hombres que buscan ayuda para salir del flagelo de la droga. «Somos una organización dentro de la Iglesia Católica que

acompaña a personas que se encuentran atravesando la problemática del consumo en su multi dimensión, no ponemos la mirada en la sustancia ni en la adicción, sino en la vía de la persona que la transita», explica quien todos los días observa lo que está ocurriendo y afirma: «La emergencia fue creciendo exponencialmente. Nosotros estamos en un centro barrial y la idea es que las personas tengan un lugar cercano donde pedir ayuda para cualquier tipo de problema, tenemos un abordaje muy integral, pero centralmente acompañamos el problema del consumo. Aclaro que recibimos y salimos a buscar porque no es que estamos acá esperando a ver si alguien viene a pedir ayuda, sino que tenemos un montón de instancias donde intentamos salir en la búsqueda, para que sepan que estamos. Nuestro método es cuerpo a cuerpo, es abrazar la vida como viene, yo primero te voy a abrazar, te voy a dar un mate, vamos a charlar de lo que tengas ganas y después vamos a ir entrando de a poco en la medida que vos lo permitas. Yo no voy a ir desde una mirada de arriba a decirte cómo tenés que hacer vos con tu vida, voy respetando tus tiempos, tus procesos tus deseos y esto que vos decías, salir de la oscuridad para encontrar el deseo de vivir porque lo que trae el consumo problemático es desesperanza oscuridad, angustia».









La búsqueda representa aceptar que por delante hay un proceso sinuoso, largo. Porque se mira la ley de salud mental la política es «evitar la internación», no obstante la EMERGENCIA exigiría incrementar espacios de contención permanente (no ambulatoria) con el enfoque que sostiene y proyectan los Hogares de Cristo, ámbitos comunitarios, voluntarios, ser familia, pares, que integran la Red SEDRONAR, organismo estatal que no tiene dispositivos propios de internación sino convenios, al igual que la Subsecretaría de Casa Pueblo (municipal).



De regreso a informar qué es la emergencia, la misma tiene relación directa con el acceso a drogas que ni siquiera es el paco, que destruye, hay otras que son peores. Loreana así define lo que sucede con un grupo etario que no tiene privilegios: «La droga es de fácil acceso, lo que llega es una porquería. Lo triste es que aumentó enormemente el consumo en la adolescencia y estamos advirtiendo el inicio del consumo en niños de 10 y 11 años, mamás y familias desesperadas que no saben cómo abordar porque no hay dispositivos y esto es lo que hoy más nos interpela de alguna manera, no hay dispositivos para acompañar a las niñeces y a las adolescencias con consumos problemáticos, hablo de equipos especializados. Los consumos culturales se van transformando, pero siempre es el consumo»



Y en la búsqueda de reconocer la profundidad de la emergencia, cuánto abona la justicia de familia a la crisis al tomar medidas que desabrigan, rompen, desarman. Hogares de Cristo es la única institución en Moreno y gran parte del Conurbano que tiene un espacio de internación para mujeres con consumos problemáticos.



