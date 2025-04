«Ahora les toca a Cristina y Axel hacer la unidad hasta que duela»

Paro nacional, antes una marcha organizada y dirigida por la CGT. Un militante peronista nos brinda mucho más que una entrevista. Jorge «El Pela» Barreiro desarrolla un análisis que recorre el presente de los /as trabajadores /as que no integran ni un tercio, tampoco un cuarto, en las negociaciones por la unidad electoral, probablemente porque dejaron de ser «el sujeto histórico».



Recuerda Barreiro el significado de la unidad cuando Alberto Fernández resultaba ser la síntesis que como conclusión, según sus palabras, fue «el peor gobierno peronista de la historia». Pero no es la frase lo sustancial sino que la adopta como argumento para pedir a Cristina y a Kicillof que «alcancen la síntesis» ya que «ahora a ellos /as les toca alcanzar la unidad hasta que duela».