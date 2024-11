«Al Dictador Videla le tuve miedo pero vos me das lástima y verguenza ajena»

Cristina Kirchner le dijo a Javier Milei que es un «pequeño dictadorzuelo» luego que el Vocero Presidencial anunciara la «quita de la jubilación que por ley corresponde a la ex Presidenta de la Nación».

La flamante Presidenta del PJ nacional eligió X como plataforma para disparar lenguaje acorde a los tiempos y al juego: «Dejate de dar órdenes ilegales a los funcionarios que acá no hay obediencia debida. ¡Asesorate! La pensión de los ex Presidentes no se les otorga por el buen desempeño, sino por el mérito de haber sido elegidos por el pueblo como Presidentes de la Nación», tuiteó la ex presidenta.

En otro párrafo sostiene CFK: «Estás tan fuera de eje que está apareciendo el pequeño dictadorzuelo que siempre llevaste adentro (a los argentinos que te votaron de buena fe no les va a alcanzar la vida para arrepentirse de haberlo hecho). Y, entonces… ¿Te querés asociar con la mafia judicial para perseguirme vos también? ¿Tanto miedo me tenés? Te comento que al dictador Videla sí le tuve miedo y mucho. Pero vos sólo me das lástima y vergüenza ajena.



Conocedora del poder central, Cristina le sugiere al actual Presidente: «Ojo Milei… Mirá que Olivos ha mareado a más de uno. Y contame… ¿Quiénes integran ese «Tribunal de Honor»? ¿Vos, tu hermana y Adorni? La verdad es que si hacen un concurso para ver quién es más burro, salen empatados»