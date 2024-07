Alberto no acepta el Pacto de Mayo, rechaza la invitación de Milei

El ex mandatario Alberto Fernández le respondió la invitación para el ‘Pacto de Mayo’ al Presidente de la Nación, Javier Milei, y aseveró que no asistirá “para que de ningún modo pueda interpretarse que su presencia avala propuestas peligrosamente imprecisas que puedan concretar objetivos no deseados” por la ciudadanía.

Asimismo, sostuvo que los diez puntos que integran el documento “pueden, por no especificarse, obviar normas constitucionales” y “dar lugar a la ejecución de políticas muy nocivas” para el país, más aún si se tiene en cuenta que el Congreso Nacional “le acaba de delegar funciones” cuando dice que “odia al Estado”.

“Nadie, en su sano juicio, puede oponerse a que se respete la propiedad privada, a que se garantice la educación de excelencia o a que se propicie una reforma del sistema provisional que asegure su sustentabilidad”, expresó Fernández.

En la misma línea, indicó que la frase de Milei expresada los últimos días (“soy el topo que destruye el Estado desde adentro”) expone su objetivo “de atentar contra las reglas que emanan de la Constitución Nacional” cuando es un texto basado “en el consenso social y político que en su momento” le dio origen y sustento al Estado.

“El texto del acta habla de “reconstituir las Bases de la Argentina”. La base de la Argentina es nuestra Constitución Nacional. Si quieren “reconstituir esa base” ¿debo entender que busca obviar o reformar la Constitución Nacional”?, cuestionó.

Para finalizar, el ex presidente “observó” que, por lo que el acta dice, “un Consejo de Mayo llevará estas ideas a la práctica” pero que actuarán bajo “la invocación de las fuerzas del cielo” con el objetivo de “refundar” la Patria.

“Una vez más, insisto, me preocupa que alguien quiera refundar lo que ya los argentinos fundamos en 1853”, concluyó.

