Alerta roja emitida por el Ministerio de Salud porque crecen los intentos de suicidio en el país



Los globos levantan altura, salen de la puerta de una escuela del Conurbano (Merlo) buscando explicaciones a un desenlace inesperado, el de Maitena.



La historia construida como noticia, la angustia que adopta posición en la agenda de medios y redes; por esta vez hay un intento de hablar.







Javier Pinto preside la Fundación Enebro, compuesta por un grupo de profesionales especialistas en la Prevención, Atención de Suicidio, Adicciones y Conductas autolesivas. «El suicidio es multi causal, tal vez nos quedamos con lo último que hace la persona antes de quitarse la vida, con el último problema que tuvo, pero sin dudas esa persona atravesó años con un dolor emocional muy fuerte que lo lleva a no poder seguir», manifestó a Desalambrar en agosto del año pasado.



Los indicadores de salud mental en los primeros tres meses del año han llevado al Ministerio de Salud de la Nación a lanzar un ALERTA ROJA:







De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional N° 802, correspondiente a abril de 2026, los intentos de suicidio se ubican entre los eventos priorizados bajo vigilancia intensiva y presentan una tendencia claramente ascendente.



Hasta la semana epidemiológica 12, se notificaron 2.501 intentos de suicidio sin resultado mortal, una cifra que supera ampliamente la mediana histórica reciente, estimada en 1.550 casos para el mismo período.



En paralelo, los intentos con resultado fatal alcanzaron los 113 casos, casi el doble de lo registrado en los últimos años, que se ubica en 59. Ambos indicadores se encuentran clasificados bajo el nivel de alerta rojo, una categoría que en el sistema de vigilancia implica que los valores están más de un 40% por encima de lo esperado.



Javier Pinto de la Fundación Enebro, analiza el panorama sin olvidar que hace muchos años no hay políticas públicas para la salud mental: «El presente es que aumentó más de un 40% los intentos de suicidio en lo que va del año. Especialmente en la franja etaria que va de los 15 a los 24 años. Por eso nuestro pedido es que todos empecemos a aportar un granito de arena, desde donde estemos, escuchando y si escuchamos algo raro inmediatamente lo llevamos a un profesional de la salud para consultar qué le pasa a mi hijo /a que lo noto raro. Eso es lo que hoy necesitamos. ¿Quieren consultar con la fundación? Perfecto, consulten que las puertas están abiertas para escucharlos, pero hoy por hoy es fundamental que ante la duda llevarlo a un profesional de la salud, ganar ese tiempo antes que esa depresión, esa tristeza, siga avanzando en nuestros hijos y termine en algo que no queremos que ocurra».



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



