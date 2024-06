Alperovich sabrá mañana su destino judicial, ¿culpable o inocente?

El tres veces ex gobernador José Alperovich sabrá mañana si es o no condenado por abuso sexual tras la denuncia de nueve hechos que le hizo su sobrina y ex asesora entre 2017 y 2018, tanto en Buenos Aires como en la provincia de Tucumán.

Fueron hechos por los cuales la querella reclamó la pena de 22 años de prisión y el fiscal Sandro Abraldes de 16 años y seis meses, sumado a pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la inhibición general de bienes para reparación de la víctima.

Alperovich está obligado a concurrir al veredicto y lo hará bajo custodia, tal cual lo definió el juez Juan Ramos Padilla.

Al pedir la condena, tanto la fiscalía como la querella reclamó que vaya detenido por lo que además de resolver si es o no culpable el Tribunal tendrá que definir si va preso en caso de recaer condena.

Por ahora, Alperovich siempre estuvo en libertad tras haber sido denunciado en noviembre de 2019 y ahora sólo cuenta con prohibición de salida del país.

Según la denuncia, los primeros hechos ocurrieron en Buenos Aires a fines del 2017 poco después que la víctima empezó a trabajar como asesora de Alperovich quien dos años más tarde compitió la gobernación y la perdió.

En ese momento era senador y por ello muchas veces venía a Buenos Aires con quien era su asesora y ahora víctima, su sobrina.

Dos de los nueve hechos de abuso sexual ocurrieron en el departamento que Alperovich tiene en Puerto Madero pero los casos más graves ocurrieron en marzo del 2018 en la provincia de Tucumán.

En su alegato, la defensa intentó descalificar a la víctima quien trabajó como asesora entre 2017 y 2018 para Alperovich y era una sobrina suya quien vivía en Tucumán pero también se trasladaba con aquel a la Capital Federal cuando debía presentarse en sesiones del senado. Incluso, invocó que la víctima utilizó “mismas frases” con las que se acusó por abuso sexual al actor Juan Darthes quien recientemente fuera condenado en Brasil.

Esas frases a la que hizo alusión el abogado es la que supuestamente Alperovich le dijo a la víctima en uno de los diez hechos de abuso sexual por los que llegó a juicio: “mirá como me ponés”, graficó.

“Es llamativo que Alperovich y Darthes utilizaran la misma frase” para con las víctimas, “cuando siquiera no se conocen”, agregó.

Garrido acusó a la denunciante que “no tuvo espontaneidad” en su relato, “falta de consistencia” y hasta “utilizó en su relato libre las mismas palabras que los hechos que había denunciado por escrito que dieron inicio a éste proceso, no es normal”.