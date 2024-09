GACETILLA OFICIAL –

Con el nuevo edificio, la gestión municipal llegó a 121 nuevas aulas construidas. Las autoridades también encabezaron la apertura de la Expo Industria de Moreno.



La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, junto al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguraron el Jardín N°927 «Los Álamos» del Barrio 2000, en la localidad de Moreno Norte. Acompañados por la comunidad educativa, recorrieron el nuevo edificio que se realizó con inversión del Fondo de Financiamiento Educativo.



“Antes en Moreno el Fondo Educativo no se usaba en infraestructura escolar, entonces para nosotros es un orgullo muy grande que el Fondo ahora se use íntegramente para las escuelas”, aseguró la jefa comunal y destacó que “para que este Municipio funcione no es solamente la buena administración del Estado sino también el contacto con la comunidad, como sucedió en este jardín que también las docentes participaron de la planificación”.



“Ante la ausencia del Gobierno nacional, este municipio, esta intendenta y como lo hace Axel en la Provincia, lo ponemos todo”, aseveró.



Por su parte, Kicillof sostuvo: “Estamos viviendo un contexto muy adverso, en el que de las mil obras que tiene paralizadas el Gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires, 80 son de infraestructura escolar”. “En el Gobierno bonaerense vamos por otro camino, dejando de lado las excusas y trabajando para dar respuestas efectivas: siempre vamos a estar presentes y comprometidos por alcanzar más y mejor educación pública”, agregó.



“Este nuevo edificio es el resultado de un compromiso que asumimos hace más de cuatro años y que nos permite inaugurar hoy el establecimiento escolar número 230 desde que iniciamos nuestra gestión”, subrayó el gobernador y añadió: “Sabemos que aún falta mucho por hacer, pero no tenemos dudas de que este es el rumbo para mejorar una educación pública que es un orgullo para todos los bonaerenses”.



El nuevo edificio cuenta con seis aulas y tres oficinas con sus respectivos núcleos sanitarios; una superficie cubierta aproximada de 500 m2, con cocina y depósito, dos baños, un Salón de Usos Múltiples y una sala de tanques. En este proyecto, el Gobierno municipal contempló la construcción de dos aulas que más que el edificio original, lo que permite ampliar la matrícula del jardín y generar más vacantes en toda la localidad, una acción fundamental para responder a la necesidad de edificios escolares del distrito.



Con estas nuevas aulas, la gestión municipal con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, llega a la inauguración del aula N° 121 realizada desde el inicio del Gobierno de Mariel Fernández, lo que equivale a 20 escuelas nuevas.



También estuvieron presentes el ministro provincial de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; las diputadas provinciales Noelia Saavedra y Ana Luz Balor; el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Moreno, Emmanuel Fernández; la secretaria de Cultura, Educación y Deportes, Cynthia Muñoz y la secretaria de Obras y Servicios Públicos, María Giménez.



Expo Industria Moreno 2024



Además, Fernández y Kicillof encabezaron la apertura de la Expo Industria local, una actividad que tiene por objetivo exhibir el crecimiento de la industria local y generar un ámbito de encuentro para las industrias, empresas prestadoras de servicios y actores productivos que están instalados o desean radicarse en Moreno.

En este marco y en forma conjunta con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, el Municipio realizó la 13° edición de la Ronda de Negocios Multisectorial Moreno 2024, con el fin de posibilitar el intercambio entre las 250 empresas participantes, iniciar contactos comerciales y/o institucionales y así incentivar la creación de un escenario propicio para la concreción de negocios, representaciones y todo aquello que impulse la competitividad de las PyMEs de Moreno y la región.

“Frente a un Gobierno nacional que no cree en la industria, estamos acá con el gobernador para seguir cumpliendo todos los objetivos que nos propusimos. A pesar de tener un presidente que se muestra como un adversario del pueblo argentino, hacemos un gran esfuerzo por sostener la industria”, afirmó la intendenta y anunció la adquisición de más de 50 hectáreas para ampliar el Parque Industrial Moreno II.



“Mientras en todo el mundo se debate cómo proteger y cuidar el sistema productivo, en nuestro país el Gobierno nacional piensa en cómo atacarlo y destruirlo”, indicó Kicillof y concluyó: «Frente a ello, en la provincia de Buenos Aires redoblamos los esfuerzos de articulación entre el Estado, el sector privado y los trabajadores para defender a las pymes, promover el empleo y generar un desarrollo que incluya a todos y todas».



Durante la Expo industria que continúa hasta el 6 de septiembre en el Parque Industrial Municipal II, exhiben sus producciones 60 empresas locales y la visitan cientos de personas entre estudiantes secundarios, de escuelas técnicas y terciarios; empresarios; cámaras empresariales y autoridades municipales y regionales.



La intendenta Mariel Fernández profundizó el desarrollo y crecimiento productivo local, logrando que Moreno se convierta en uno de los municipios con mayor concentración de parques de la Provincia de Buenos Aires, contando con 13 parques industriales municipales y privados, 5 en desarrollo y 4 nuevos proyectados.



También participaron el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia, Augusto Costa, la subsecretaria municipal de Industria, Vanesa Villar y otras autoridades locales y provinciales.