Apertura del año legislativo, La Capitana cabalga sobre sus victorias



Esta tarde a las 14 horas en el emblemático recinto de sesiones los hermanos Fernández darán inicio al periodo ordinario legislativo. Será el 7° año consecutivo de Mariel Fernández dirigiéndode a la asamblea. Como es de rigor, la Intendenta hará un repaso de los avances de su gobierno, sin dejar de observar los recortes presupuestarios de Javier Milei, advertidos por la Alcaldesa en mayo del año pasado. De hecho los últimos meses de 2025 mostraron un freno total de contrataciones y pagos para «lograr acomodar los números» ante un déficit superior a 11 mil millones de pesos.



Pero ningún suceso circunstancial es obstáculo en la travesía 2027. La Capitana impregnó el verano de carteles, pintadas, videos, folletos y pocas declaraciones, un paquete situado en que «hay otra forma de gobernar la Provincia», sin obligación de explicar o desarrollar su forma nueva, o bien se refiere al modelo local con ajuste sistemático en salarios y presión tributaria asfixiante, un sacrificio que paga el pueblo que aplaude las obras.



Si bien ese «deseo» de «otro gobierno» matizaba con la NO interna del PJ, el primer objetivo de la «cancillería morenense» estaba logrado porque la instalación no se negocia ni debe detenerse.



Mariel Fernández trabajará para ser opción en el 2027 y gobernar la Provincia de Buenos Aires, tarea dificilísima pero no imposible, sugieren los cultores de imagen, lo que se interpreta al mismo tiempo como la garantía de extender la hegemonía local, una sucesión familiar consolidada por la madurez de su hermano, Emmanuel Fernández.



Esta tarde, ellos dos, serán los protagonistas de una época con cambios. Emmanuel y Mariel abren el año legislativo 2026. Las cartas están echadas:

DECRETO N° 041/2026

ARTÍCULO 1°: Convóquese a la Primera Sesión Ordinaria del presente Período Legislativo para el día 3 de Marzo del corriente año a las 14:00 hs, la cual se llevará a cabo en el Recinto del Honorable Concejo Deliberante sito en la calle Asconapé 51, Partido de Moreno.

ARTÍCULO 2°: Establézcase el Orden del Día correspondiente a dicha Sesión, según se detalla a continuación:



I.

Discurso inaugural del Periodo de Sesiones Ordinarias, a cargo del Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante Cjal. Emmanuel Fernández.

II.

Discurso inaugural del Periodo de Sesiones Ordinarias, a cargo de la Sra. Intendenta Municipal Melina Mariel Fernández.

III.

Fijación de día y horario de Sesiones Ordinarias.

IV.

Designación y Conformación de las Comisiones de Reglamento.