

El presidente Javier Milei encabezó hoy el acto por el 34° aniversario del atentado a la Embajada de Israel en Argentina y dejó un discurso con fuertes definiciones sobre el terrorismo, el antisemitismo y el posicionamiento internacional del país, reafirmando la alianza con Israel y señalando directamente a Irán como responsable.



Durante su intervención, recordó el ataque ocurrido en 1992 y lo calificó como “un cobarde ataque producto del terrorismo iraní, que se cobró la vida de 29 personas y dejó un saldo de 240 heridos”, al tiempo que remarcó su impacto profundo en la sociedad: “No se intentó destruir solamente un edificio, no, se atentó contra los cimientos morales de nuestra sociedad”.



Milei también destacó avances en materia judicial y volvió a apuntar contra Irán y el grupo terrorista Hezbollah: “Argentina ha reconocido el carácter de crimen de lesa humanidad de ambos atentados y ha señalado la responsabilidad de la República Islámica de Irán y de Hezbollah en la ejecución de estos hechos atroces”.



“Hoy, Argentina es socia de Israel en la defensa de estos valores de libertad y combate al terrorismo”, afirmó, y agregó que los atentados buscaron “cercenar, mediante el terror, la claridad moral de nuestro pueblo”.



El Presidente remarcó que “frente al terrorismo no puede haber tregua: es una amenaza que exige decisión política, constancia institucional y un compromiso que no se agota en el tiempo”, y vinculó esa lucha con el escenario internacional actual.



Finalmente, el Presidente reafirmó el posicionamiento geopolítico de Argentina en el actual contexto internacional: “Dejamos también en claro en dónde nos paramos en este momento histórico, en el que Estados Unidos e Israel han decidido ponerle fin al régimen iraní”, y cerró con una reflexión contundente: “el precio de la libertad es la eterna vigilancia”.



FUENTE: LA DERECHA DIARIO