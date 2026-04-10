El gobernador de la Provincia de Buenos Aires avanza con su planificación presidencialista. Ayer en la UBA, Axel Kicillof reafirmo su compromiso de «construir nuevas canciones y letras».



“Es tiempo de reflexionar acerca de qué pasaría si Milei continúa cuatro años más en el poder“, sostuvo Kicillof durante la jornada. El acto fue en el aula magna de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y contó con la participación de funcionarios, legisladores, intendentes y referentes del mundo de la ciencia como Dora Barrancos.



Para el gobernador, el modelo libertario “nos está llevando a un estado de disolución nacional” que en el ámbito universitario se expresa como “un plan de destrucción masiva de la educación pública y nuestro sistema científico“. “Lo que está ocurriendo es realmente muy grave: los docentes y los investigadores tienen sus sueldos por el piso, las transferencias se derrumbaron y las obras de infraestructura en universidades fueron paralizadas”, expresó.



Frente a ese escenario, Kicillof llamó a construir “otro camino”. “Argentina no puede volver a caer en el falso dilema de tener que elegir entre campo o industria: debemos ser nosotros mismos quienes le demos valor agregado a nuestras materias primas, y eso se logra con tecnología y conocimiento”, afirmó.



Ya pensando en 2027, el gobernador lanzó una fuerte autocrítica respecto del gobierno del Frente de Todos. “No nos puede pasar de nuevo, esto cada uno lo va a saber interpretar, una expresión electoral que pueda ganar las elecciones y después tengamos dificultades para gobernar“, expresó. Seguidamente, propuso dar vuelta la página. “Los invito a trabajar juntos y a no perder tiempo en discusiones internas“, sentenció.



FUENTE: INFOCIELO