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lunes, 1 de junio de 2026

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Arranca junio y hay que tener más de 1000 pesos para viajar en colectivo

domingo, 31 de mayo de 2026 1 min de lectura

La Provincia sigue la línea por arriba del IPC del INDEC. Bajo presión por el desfinanciamiento nacional, la gestión Kicillof maniobra, y es literal. Desde mañana se aplica un 4,6 por ciento de aumento en las tarifas del servicio público de transporte, la fórmula de 2 puntos más que el último dato inflacionario.


El nuevo cuadro tarifario para los Servicios Urbanos Provinciales del Gran Buenos Aires establece que el boleto mínimo de 0 a 3 kilómetros pasa de $968,57 $1.015,61.


Para el tramo de 3 a 6 kilómetros, la tarifa sube de $1.089,64 $1.142,55.


Para 6 a 12 kilómetros, de $1.210,71 $1.269,50.


De 12 a 27 kilómetros, de $1.452,85 a $1.523,40; y para recorridos superiores a 27 kilómetros, de $1.708,07 a $1.791,02.


Quienes viajan sin la tarjeta SUBE pagarán $2.031,21 por el boleto mínimo.


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