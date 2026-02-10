Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

viernes, 13 de febrero de 2026

Arrancó el año con 2,9 por ciento de inflación

martes, 10 de febrero de 2026 1 min de lectura

Quinto mes consecutivo de ascenso, inicio del ejercicio (tercer año de Milei) y el IPC se ubicó en el 2,9% durante enero, marcando su nivel más alto desde marzo de 2025 cuando alcanzó el 3,7%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).


Entre las categorías analizadas, Alimentos y bebidas no alcohólicas encabezó los aumentos del mes, con una suba del 4,7 por cientoRestaurantes y hoteles registraron el segundo mayor avance, con un 4,1% más. Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo el mayor impacto en la variación mensual, impulsado sobre todo por incrementos en Carnes y derivados, así como en Verduras, tubérculos y legumbres.


En cuanto a la clasificación por tipo de precios, los Estacionales presentaron el mayor aumento, con un 5,7%, seguidos por el IPC núcleo (2,6%) y los precios Regulados (2,4%).

