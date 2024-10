Arroyo: «Soy un enamorado de las universidades del Conurbano, en especial la de Moreno»

Por segunda vez en el año habrá marcha multitudinaria en defensa de las universidades públicas. De abril a octubre la conexión es lo que con toda certeza se llama AJUSTE. En los sueldos de los /as trabajadores /as, en los proyectos de cada universidad, en el veto de Milei (financiamiento aprobado por el Congreso) y el Presupuesto 2025. En los marcos en que se desenvuelve el modelo político que comprime resiste la planificación universitaria que cuenta con resultados y reconocimientos. El viernes pasado el Daract II tuvo auditorio completo. Jornada de Formación en Economía Popular, Social y Solidaria con la exposición del ex Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, docente de la UNM, actual diputado nacional. En los cuatro años de Alberto Fernández hubo un enorme dispositivo gubernamental apoyando la economía popular, ¿qué resultados dejó?

En el plano de la construcción de derechos, logros alcanzados a preservar y ampliar, el Licenciado Arroyo declaró que «es un enamorado de las universidades del Conurbano, en especial la de Moreno y lo digo en todos lados. Universidad son tres cosas, investigación, compromiso con el desarrollo local y brindar docencia. Tengo claro que estudiar abre cabezas, da oportunidades, permite construir ideas, necesitamos más universidades no menos universidades».



Entrevista en Desalambrar Tv: