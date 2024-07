ART: «El trabajador debe tener una representación legal»

El mundo laboral en el contexto de la pos modernidad. Los accidentes existen y lejos de la interpretación general, la maquinaria del juicio no pone en marcha porque se sustenta la mediación, el acuerdo entre las partes.

La Dra. Sofía Alessi afirma «que no hay conflictos porque el mundo de la ART funciona normal pero el trabajador /a debe tener una representación legal, los /as abogados /as son necesarios. Lo único que tiene que hacer el trabajador ante un caso de ART es ir al médico«.

Entrevista completa en Desalambrar Tv: