Avanzan las obras de asfalto en Moreno

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El Municipio continúa con el plan de urbanización en distintos barrios del distrito, con obras de pavimentación realizadas con recursos propios. Estas tareas fortalecen la circulación y mejoran las condiciones de transitabilidad para vecinas y vecinos.



En Moreno Sur, se trabajó sobre la calle Álvarez Thomas, en los tramos comprendidos entre Reverendo Padre Fahy y San Cayetano, y entre San Cayetano y San Nicolás. A esto se suman intervenciones sobre Juan Bautista Alberdi, entre Marcelino Soulé y Tschiffely, y entre Tschiffely y Reverendo Padre Ansaldo. Estas obras consolidan vías clave para la conectividad barrial y mejoran el acceso a servicios y espacios comunitarios.











En La Reja, las tareas alcanzan arterias como la avenida Francisco Piovano, Fernando Abramo, Estanislao Zeballos y José Miró, fortaleciendo la red vial y acompañando el crecimiento de la localidad.



Por su parte, en Francisco Álvarez se desarrollan trabajos en calles como Almafuerte, Luis de Camoens, Ricardo Palma, Cabrera, Calderón, Pilar, La Mancha, Mercedes y Colonia. También se incluyen intervenciones sobre colectoras, como tramos de Colectora Acceso Oeste y la bicisenda en Colectora e Irlanda y General Savio, mejorando la conectividad interna de los barrios y el acceso a corredores principales.



Asimismo, en Paso del Rey se ejecutaron tareas sobre la calle Graham Bell, en el tramo comprendido entre El Jilguero y Paganelli, ampliando la red vial en la localidad.











Estas acciones forman parte del compromiso de la intendenta Mariel Fernández con el desarrollo urbano del distrito, con prioridad en la accesibilidad, la seguridad vial y la integración de los barrios.