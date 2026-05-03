«Axel es el líder, la base es el movimiento obrero organizado con canciones que dejamos de cantar»

La visita de Daniel Gollán a la casa del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) Moreno ofrece varios significados. En primer lugar es el anticipo del encuentro federal (previsto para el 28 de mayo) de la propuesta sanitaria que será parte del programa Axel 2027, una plataforma que en palabras del ex ministro de salud se asienta en lo que hoy hace la Provincia de Buenos Aires.

El médico sanitarista, hombre del peronismo, ex ministro de salud de la Nación, habló con destacada claridad sobre la interna, la música y la letra:



Dijiste Axel 2027 ¿vuelven mejores con nuevas canciones?



Tenemos que mejorar para volver, dice Axel, no prometer que vamos a volver mejores. Primero mejorar, que es lo que estamos haciendo. Es demostrar que estamos construyendo algo diferente, recuperar lo que dejamos de hacer. Yo estoy pasando en todos lados un resumen de una película de Perón en donde claramente habla de nuestra doctrina. Por supuesto que muchas cosas hay que actualizar, pero se habla de cómo nos debemos comportar entre los compañeros del mismo movimiento, de cómo se conduce. Nos hemos corrido un poquito de eso. Al decir de muchos pensadores del peronismo, nos hemos transformado más que en un movimiento donde se construye el verdadero poder popular en un partido demoliberal con las peores prácticas de la partidocracia liberal burguesa, diría Perón. Tenemos que volver a hermanarnos y empezar reconociendo la representación de aquellos que tienen representación popular. No puede un liderazgo desconocer la representación del sector político, del sector sindical, tiene que haber una mesa de diálogo y de escucha. No podemos seguir haciendo un papel en donde la sociedad nos ve limándonos todo el tiempo entre nosotros. Entonces hay que formar necesariamente ese ‘adentro’ que todos reclamamos. ‘Che, discutamos adentro’, bueno ¿cuál es el adentro? Porque si tenemos 10.000 adentritos no… es imposible llegar. El papel del líder es construir de nuevo un movimiento donde realmente esté asentado el poder. No hay que confundir, el poder no está en el gobierno, te da herramientas para transformar el gobierno, el poder está en el pueblo organizado.



¿Y ese líder es Kicillof?



Indudablemente, porque hace política en forma diferente. Kicillof se junta y se banca, porque hay que bancarse… y Perón dice también ‘lleva un desgaste muy fuerte para el dirigente sentarse con pesos pesados que te discuten la política» porque «conducir no es mandar, conducir es persuadir». Cuando vos mandás y lo llevás a patada en el traste a un tipo mucho tiempo, un día se te rebela. Vos lo que tenés que hacer es convencer. Obviamente que hay de todo. Pero si vos tenés una masa crítica importante de compañeros y compañeras que entienden que tenemos que formar de nuevo un movimiento sólido, que no puede desconocer que la base de esto tiene que ser el movimiento obrero organizado, no hay transformación posible si no está el movimiento obrero formando parte de ese proceso. Si los tratamos simplemente «che te voy a dar tres lugares en una lista’, no es eso. Tenemos que reconstruir, digo, y no estoy haciendo críticas personalizadas, estoy simplemente diciendo parte de las nuevas canciones… porque después hay que escribir nuevas canciones que tienen que ver con un mundo diferente, pero parte de las nuevas canciones es volver a cantar las que dejamos de cantar.



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