«Axel será Presidente de la Nación, Mauro García es el más inteligente de los nuestros»



En General Rodríguez se registran los preparativos que conducen a la discusión por el poder. Nadie desconoce que el territorio posee entidad y fuerza pero es en una mesa más pequeña que grande en donde se decide lo mejor para el distrito que no está desacoplado de la Provincia. Mauro García, que transita el segundo mandato, debe planificar la continuidad más que sucesión. El Movimiento Evita baja recursos, camina la periferia, inaugura un local en el centro y llama al cambio. Un ex funcionario rodriguense habla desde el avioncito que cada fin de semana sobrevuela el espacio aéreo.



Claudio Mora, trabaja en la gestión de Mauro García, es un hombre del peronismo en el Movimiento Derecho al Futuro. Cuadro político del Movimiento Octubres (es el actual Secretario de Salud de esa organización), quien trabajó codo a codo en la UTEP junto al Gringo Castro. Precisamente en este nombre comienza la entrevista que busca ahondar en la «economía social y popular»; el peronismo en General Rodríguez y la disputa por el poder; el Estado Presente en su verdadera dimensión, el rol de conductor y estratega de Mauro García; la abierta y nunca negada oposición de La Cámpora al proyecto presidencialista que encarna Axel Kicillof.



Párrafo sustancial de la entrevista el dedicado a la gestión de Alberto Fernández en materia de políticas públicas que Nación desplegó no solo en los municipios. Un aporte extraordinario que profesa silencios



Las críticas y autocríticas de Mora, quien se encuadra en el Movimiento Derecho al Futuro, viajan hacia un continente en lo que todas las corrientes, tribus o franquicias, dicen estar de acuerdo: terminar con Milei en 2027.



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