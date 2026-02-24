«Bajar la edad punibilidad será una fábrica de perejiles, los delitos se resolverán mandando pibitos a la cárcel»



La punibilidad no alcanza a los legisladores /as que acometen la tarea de condenar a las niñeces. La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto que deroga expresamente la ley 22.278 y redefine de manera integral el sistema de responsabilidad penal juvenil. Fueron 149 votos positivos y 100 negativos. Pensar en un escenario: diputados de Santa Fe acompañan la iniciativa que lleva como estandarte a Patricia Bullrich. Nadie traza líneas, pero el actual gobernador Pullaro, cuando era un niño de 13 años, disparó un arma de fuego y mató a su amigo jugando a la ruleta rusa».



Es pertinente recordar la diferencia entre imputabilidad y punibilidad: mientras lo primero puede realizarse a cualquier persona que comprenda la ilicitud de su conducta, la punibilidad se refiere a la posibilidad de responsabilizar penalmente a esa persona. En este caso, la discusión se centra en la baja de la edad de punibilidad de los 16 a los 14 años.



La ex defensora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, Marisa Graham afirmó que “en Argentina hay aproximadamente 12.200.000 niños. Sólo el 0,55% está vinculado a alguna denuncia penal. Eso significa que el 99,45% de los chicos no comete ningún delito”.



La Dra. Sonia Aiscar, especialista en niñez, abogada en el fuero de Familia, una mujer que reconoce la complejidad del sistema, afirma que «el interés superior del niño/a» está siendo arrasado. La abogada considera que la «ley que baja la edad de punibilidad a 14 años» es INCONSTITUCIONAL porque viola tratados internacionales como el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y el Pacto de San José de Costa Rica (incorporados en la Constitución Nacional), situando Aiscar un aspecto fundamental: los derechos humanos son progresivos no regresivos. Luego informa, a quien quiera oir, que la Convención sobre los Derechos del Niño está estructurada sobre cuatro principios básicos: a la vida, supervivencia y desarrollo; el interés superior del niño; el derecho a ser oído y la no discriminación.



Los /as diputados /as que aprobaron el proyecto que reduce a 14 años la edad de punibilidad, aquellos senadores /as que voten el próximo jueves la oferta mercantilizada componen el «peor Congreso de la historia» porque el interés de ellos /as como adultos responsables «destruye el interés superior del niño /a que significa garantizar «la máxima satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos» y ningún otro interés legítimo puede colisionar contra estos derechos, y así ocurriese prevalecerá el interés superior del niño.



¿Cuál es el interés protegido de mandar pibes de 14 años a la cárcel? La baja en la edad de punibilidad será una fábrica de perejiles, los delitos se van a resolver mandano pibitos a la cárcel, advierte la Dra. Sonia Aiscar.



