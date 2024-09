La ex presidenta Cristina Kirchner criticó la política económica de Javier Milei y la contrastó con la gestión de los dos primeros mandatos del kirchnerismo, que tuvo «superávit fiscal» con «inclusión social». En un acto en la Universidad del Oeste, en Merlo, arremetió: «Basta Milei, dejá de engañar». Se mostró junto a Axel Kicillof, mandó a la CGT a reclamar por los ingresos y en clave electoral pidió: «Tenemos que ayudar a todos sin enojarnos con nadie ni pelearnos». Habló de los radicales que «se dieron vuelta» y dijo que «con la casta de la que él tanto hablaba fue con la que pudo joder a los jubilados».





En el marco de una clase magistral titulada «Sigue siendo la economía bimonetaria, estúpido”, que dictó tras ser distinguida con un doctorado Honoris Causa, se encargó de confrontar con el modelo económico de Milei. Le reclamó Presidente Javier Milei que «largue a Milton Friedman, largue la escuela austríaca, cace el manual argentino y siéntese a administrar».



«Completamos un ciclo del 2003 al 2008 con superávit fiscal, con crecimiento e inclusión social. Esa es la virtud: porque que se mueran todos de hambre y te sobre la plata, es fantástico. La gracia es que la gente coma y puedas administrar el Estado también», afirmó la ex mandataria, en el marco de un acto en la Universidad Nacional de Merlo. Y acotó: «No pagando deudas, ahogando a provincias, no haciendo obra pública, no comprando vacunas, no haciendo escuelas ni hospitales; así cualquiera».

Cristina Kirchner también cuestionó la afirmación del Presidente de que Argentina era «una potencia» a fines del siglo XIX. «Basta Milei de engañar y envenenar a nuestros pibes. Éramos un desastre», bramó la ex vicepresidenta. Y acotó:«Si estábamos tan bien, ¿por qué vino el peronismo? A ver si se avivan un poco alguna vez? No pasó en Estados Unidos, que ganaron los industrialistas, los que querían un país de valor agregado», lanzó.

También le marcó la cancha a la CGT, planteando que los trabajadores en relación de dependencia del primer tramo «que son 658 mil a 958 mil pesos», mientras la Asignación Universal por Hijo (AUH) fue aumentada y «una mamá con tres nenes, si cobra la AUH y la Tarjeta Alimentar y un Potenciar Trabajo, está teniendo en mano sin salir de su casa cerca 400 mil pesos, que no alcanza pero es mejor que nada». Y sugirió: «Cuál es la tarea de la CGT, para mí: pedir inmediatamente que los trabajadores en relación de dependencia del primer tramo cobren igual que los trabajadores informales de la AUH».

En otro tramo de su discurso, lanzó un elogio al Presidente al marcar que es «una de cal y una de arena» con Milei porque le reconoció que consiguiera que «saquen» a Rodrigo Valdés del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. Sobre el funcionario chileno dijo que «parece que no era muy amigo de la Argentina» y en una sutil crítica a la gestión económica del gobierno que encabezó, y que en el último tramo dirigió Sergio Massa, añadió que le hubiera «gustado» que en ese aspecto «ese empeño lo hubieran tenido otros».

FUENTE: EL DESTAPE