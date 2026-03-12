Basurales y abandono en el predio de la VII Brigada Aérea, Cuartel V



El Juzgado Federal de Primera Instancia de Moreno llevó adelante un reconocimiento judicial para verificar el estado actual del predio de la VII Brigada Aérea, propiedad del Estado Nacional, en el marco de la acción de amparo ambiental promovida por la Fiscalía Federal de dicha jurisdicción, a cargo del fiscal Leonardo Filippini.



La medida fue dispuesta por el juez federal subrogante Oscar Alberto Papavero, quien ordenó llevar a cabo una constatación con el objetivo de “plasmar la realidad con la mayor exactitud posible” mediante el registro fotográfico y audiovisual del lugar. El reconocimiento se practicó el 5 de diciembre de 2025 y fue liderado por personal del juzgado y el oficial de justicia del Juzgado Federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°1 de San Martín. Además, contó con la participación del fiscal federal y de representantes de los municipios de Moreno y San Miguel, la Fuerza Aérea Argentina y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).



El recorrido, que abarcó casi la totalidad del perímetro del predio donde funciona la VII Brigada Aérea, se inició por el sector sudeste del predio con ingreso por la calle Bartolomé Hidalgo. En esa locación, se observó un intenso tránsito de camiones que transportaban residuos y escombros; la presencia de empresas que supuestamente reciclan o reducen metales y vehículos compactados; animales sueltos sobre la traza y numerosos focos de acumulación y quema de residuos domiciliarios que, al momento de la inspección, estaban siendo manipulados por una retroexcavadora de gran porte al servicio de la Municipalidad de Moreno.







Al igual que la mayor parte del perímetro del predio, este sector no cuenta con vereda, vallado, alambrado o iluminación, por lo que permite el acceso irrestricto desde distintos puntos. Las calles circundantes son de tierra y de difícil acceso y se encuentran fuera del circuito del servicio de recolección de residuos brindado por el municipio. Al avanzar por la traza de Hidalgo con sentido hacia la cabecera sur de la base, se constató la presencia de nuevos focos de acumulación y quema de residuos, uno de los cuales contenía el cadáver de un animal en estado de descomposición, y también de edificaciones de madera y de material donde residen personas ajenas a la base.



Otros sectores del predio, como los ubicados en las inmediaciones de las calles Portugal y Los Olmos y de Finochietto y Marchena, están delimitados por una zanja y montículos formados con la tierra removida sobre los que crecen pastizales de gran altura. Actualmente estas zanjas, que fueron cavadas para impedir el ingreso de camiones y el vertido de residuos en el predio, se encuentran llenas de agua y basura. Allí también había torres de alta tensión eléctrica con cableado a baja altura y colgantes y se verificó que las garitas de seguridad emplazadas para custodiar el predio fueron abandonadas, vandalizadas y no cuentan con puertas o ventanas, además de que albergan residuos en su interior.







En la intersección de Lavalle y Fray Luis de León, uno de los últimos puntos del recorrido, la zanja conecta con un curso de agua casi sin caudal en el que además de residuos domiciliarios se acumulan cubiertas de auto, autopartes y los restos del chasis calcinado de un vehículo Renault 12. La presencia de los restos ya había sido advertida y comunicada al juzgado meses atrás. Una vez concluida la diligencia, que permitió corroborar la situación relatada en distintas presentaciones de este Ministerio Público Fiscal, personal de la Fiscalía Federal de Moreno detectó la presencia de la carrocería calcinada de, al menos, un vehículo más dentro de la zanja perimetral.



Actualmente, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Moreno se encuentra a la espera de la producción de las últimas pruebas pendientes. Una vez agotadas estas, se encontrará en condiciones de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión.



La acción de amparo



Antes de presentar la acción de amparo, la fiscalía había instado a todas las agencias estatales involucradas a solucionar el problema. Frente al fracaso de esas diligencias, decidió promover la demanda en septiembre de 2023 para que se adopten una serie de medidas dirigidas a regularizar la situación y hacer cesar el daño ambiental resultante, tales como:





La instalación de un dispositivo de control perimetral eficaz que impida nuevos ingresos y el vertido de residuos en la propiedad del Estado Nacional.

El bloqueo de los caminos irregulares de acceso y operación de vehículos en el predio.

El inicio o la reanudación inmediata de los trabajos de cercado, señalización y limpieza correspondientes.

El incremento de la fiscalización municipal de las zonas afectadas y la activación de los procedimientos correspondientes a las faltas municipales denunciadas.



Según explicó la fiscalía en la demanda, al menos desde 2017 existen distintos basurales a cielo abierto dentro del predio y en varias zonas linderas. De acuerdo con lo planteado, estas acumulaciones de desperdicios son consecuencia del vertido continuo e irregular de desechos por parte de personas vecinas, que ingresan por caminos precarios e irregulares que conducen a varios puntos de vertido ubicados en su interior.



