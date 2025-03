Bolsonaro será juzgado por liderar un intento de golpe de Estado contra Lula

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro será juzgado por presuntamente liderar un intento de golpe de Estado en su país.



La Sala Primera del Supremo Tribunal Federal (STF) dio luz verde este miércoles al procesamiento del exmandatario de extrema derecha, bajo la imputación de liderar una «organización criminal» que buscaba impedir que su sucesor izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva, asumiera el poder tras su victoria en las elecciones de 2022.



También serán juzgados siete exmiembros del gobierno de Bolsonaro, tres de los cuales eran generales del Ejército: Augusto Heleno (ex Ministro de la Oficina de Seguridad Institucional), Paulo Sérgio Nogueira (ex Ministro de Defensa) y Braga Netto (ex Ministro de la Casa Civil).



Los cinco magistrados de la Sala acordaron por unanimidad aceptar las acusaciones que presentó en febrero la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Bolsonaro y sus colaboradores.



La PGR solicitó que responda por los delitos de golpe de Estado, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, organización criminal armada, daños calificados con violencia y amenaza grave contra el patrimonio de la Unión, además de deterioro de patrimonio catalogado.



Según la acusación, los golpistas contemplaron el asesinato del presidente Lula, de su vicepresidente y del juez del Supremo Alexandre de Moraes, que instruye el caso.



La denuncia vincula las acciones de Bolsonaro con los hechos del 8 de enero de 2023, cuando miles de personas indignadas con la victoria de Lula invadieron y vandalizaron la sede del Congreso Nacional, el Palacio de Planalto (sede del Ejecutivo) y el propio Supremo Tribunal Federal.



FUENTE: BBC