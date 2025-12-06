Desalambrar

Noticias de Moreno y la Región

lunes, 8 de diciembre de 2025

Bruno Arias y Facundo Ramírez en Moreno

sábado, 6 de diciembre de 2025 2 min de lectura

La Misa Criolla y apertura del Pesebre en la Plaza Mariano Moreno /

El Municipio de Moreno realizará como todos los años una nueva edición de la “Misa Criolla”, el domingo 7 de diciembre, a las 19 horas, en la Plaza Mariano Moreno, ubicada en Asconapé y Joly. La celebración contará con la interpretación de Bruno Arias y Facundo Ramírez —hijo del histórico compositor Ariel Ramírez— junto a más de 40 músicos bonaerenses, en un homenaje al legado del creador de esta obra emblemática.


De la jornada, que será al aire libre, con entrada libre y gratuita, formará parte el Ballet Renacer de una Patria Nueva que ofrecerá una propuesta cultural que une música, tradición y fe.


Además, se realizará la Apertura del Pesebre, un momento especial y de tradición que convoca a la comunidad y del que participan las niñas y los niños morenenses vestidos de angelitos para acompañar y embellecer la ceremonia.


La Misa Criolla, una de las obras más reconocidas de la música popular, se convierte nuevamente en un punto de encuentro para compartir en familia y celebrar la identidad cultural argentina.

