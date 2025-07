Bullrich a Victoria Villarruel: «Levántese, no sea cómplice del kirchnerismo»

Hay redes definidas como baños públicos virtuales no virtuosos. Una redefinición: no interesa el valor químico sino el efecto, libre de humo. La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich publica en su cuenta de X un mensaje explosivo que detona algo que por historicidad no puede llamarse interna. Le ordena a la Presidenta del Senado de la Nación que se levante de la silla que le otorgó el pueblo que la votó, en alusión a un suceso político institucional que expone el poder minoritario de Milei en el Congreso, siendo éste el gran dato de la jornada.



Escribe La Pato a la Vicepresidenta de la Nación: «Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia».



Senadores peronistas, radicales, una macrista y de bloques provinciales fueron los que reunieron hoy el quórum en el Senado para abrir la sesión en la que los bloques opositores aprobaron los proyectos de aumentos de las jubilaciones, declaraciones de emergencias y la coparticipación del impuesto al combustible.