Buscan a dos adolescentes desaparecidas en Moreno: activaron la Alerta Sofía por Cloe y Ludmila

Las jóvenes desaparecieron el sábado por la noche cuando volvían desde la plaza Buján, donde festejaban el Día del Amigo, hacia sus domicilios. El último rastro conocido es que abordaron un colectivo de la línea 31 cerca de las 21:30.

La familia denunció la ausencia cuando notaron que no regresaban en el horario acordado. Según declaró Gabriela, madre de Cloe y tutora de Ludmila, les había dado permiso para ir a la plaza con amigos a las 14, con la condición de volver a las 19. Pero eso no ocurrió, y desde entonces no tienen noticias de ellas.

En las últimas horas, el Ministerio de Seguridad activó la Alerta Sofía, el protocolo de emergencia que permite difundir de manera masiva la imagen y los datos de menores desaparecidos en situaciones de alto riesgo.

Sospechan de un hombre con el que se encontraron

Las cámaras de seguridad del municipio registraron a ambas subiendo a un colectivo, mientras que un hombre que las habría acompañado tomó otra dirección. Se trata de Javier, un adulto de alrededor de 30 años, a quien conocieron durante esa jornada. Si bien en un primer momento fue señalado por la familia, ya se presentó a declarar y por el momento no está formalmente imputado.

De acuerdo a la investigación que lleva adelante la fiscal Luisa Pontecorvo, junto al auxiliar fiscal Pablo Córdoba, no hay imágenes que demuestren que estuvo con ellas en la parada de colectivos.

Sin embargo, gracias a cámaras de seguridad se las vio caminando solas en la estación de Moreno.

A pesar de ello, la madre de Cloe se mantiene alerta: “Tardó mucho tiempo en ir a declarar. Dijo que estaba en otro lado, y eso me genera dudas”, afirmó en declaraciones televisivas.