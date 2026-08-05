Casa TEA: «Es una obra justa y necesaria»

TEXTO GACETILLA OFICIAL –



La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, anunció el inicio de la obra para la construcción del nuevo espacio de Casa TEA, ubicado en La Música y Pinazo de la localidad de Cuartel V. La iniciativa representa la respuesta a una demanda histórica de la comunidad para garantizar mejores condiciones de atención y desarrollo a las vecinas y vecinos.



Durante el encuentro, la jefa comunal remarcó que «Hace un tiempo buscamos financiamiento para llevar adelante la construcción de un espacio digno y no conseguimos. Pero decidimos en la planificación anual del Municipio, que este espacio es prioridad, las personas con discapacidad son una prioridad». Asimismo, sostuvo que «es una obra justa y necesaria. Faltan muchas, pero esta no podía seguir esperando».



El proyecto edilicio contempla la ejecución de un Salón de Usos Múltiples con cocina, un baño adaptado para personas con movilidad reducida y un consultorio especializado. Estas instalaciones permitirán expandir los abordajes terapéuticos, talleres culturales, propuestas recreativas, proyectos de huerta comunitaria e iniciativas dedicadas al cuidado de animales.



Casa TEA fue fundada por Ana Rodríguez y la cofundadora fue Liliana Mansilla. La organización constituye un punto de referencia fundamental en el distrito para el acceso a derechos, la escucha activa y la contención integral de cientos de familias del pueblo de Moreno.