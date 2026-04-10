Causa ESPUNM: el Juez rechazó pedidos del Municipio de Moreno y abre la causa a pruebas

Guillermo Cony, Secretario Legal y Técnico de la Universidad Nacional de Moreno, describe el movimiento judicial, esperado por cierto, que da mayor solidez a la causa que ingresó en la etapa de pruebas. Luego del plazo propuesto por el Juez Oscar Alberto Papavero (San Martín que subroga el Federal de Moreno), para que las «partes busquen una salida al histórico conflicto» – camino que no es de tránsito para la Municipalidad que conduce Mariel Fernández – el paso ingresa a una segunda etapa que prevé tiempos más cortos.



Explica Cony la segunda fase de la causa judicial ESPUNM: «La apertura prueba es muy importante en un proceso judicial, sobre todo porque significa terminar con la primera etapa. Estuvimos casi 3 años con la primera etapa que es la traba de la litis. La producción de la prueba, por como está proveída, me parece que va a ser un poco más más rápida. Todas las partes tienen derecho a probar los hechos que alegaron en las demandas y las contestaciones».



Dos ejes destacados en el análisis e información que entrega el Secretario Legal y Técnico de la UNM. El magistrado rechazó el pedido de la Municipalidad de Moreno que se oponía a las pruebas testimoniales, al mismo tiempo que reconoció el planteo de la UNM que vinculada la construcción del Consejo Escolar con el litigio.



Guilermo Cony pone en valor el proceso de una causa judicial y un hecho de enorme importancia pública: «Lo que me interesa señalar es la trascendencia institucional que tienen estas acciones porque exceden a las personas. Nosotros cambiamos de autoridad, ahora tenemos un nuevo Rector (Alejandro Robba) que sigue preocupado con esta cuestión porque el conflicto sigue estando sin resolver, no es que el paso del tiempo resuelve los conflictos. Muchas veces la justicia, el poder judicial, tiene que servir para canalizar esos conflictos. La expectativa que tengo es alta, entonces yo confío mucho por la profesión, por formación, confío mucho y además creo que estamos bien plantados en esta cuestión. Nuestros argumentos son muy razonables«.



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