Charlas con Irma Dariozzi de Breccia  (Parte II)



Hablar con Irma Dariozzi de Breccia era ingresar una y otra vez al mundo del proletario del lápiz: Alberto Breccia. Luego de 4 años de largas charlas en la Librería Lipibropos o en la casa de Sonia Olmo, me convertí por un corto tiempo en su jardinerx en la casa de La Reja. Fueron tardes en la que luego de juntar ramas de árboles y cortar el pasto, las historias sobre el dibujante aparecían como un rayo en la oscuridad y lo abarcaban todo.



En esos tiempos estaba realizando el programa de radio «Perfiles» en FM Moreno 90.1, lo que motivó que vuelva hacerle nuevamente una entrevista formal a Irma. Sucedió en la noche del martes 21 de agosto de 2012. Ahí, ellx remarcó las dificultades para publicar sus trabajos que tenía el artista cuando lo conoció: “Me acuerdo cuando estaba estudiando en el Instituto de Directores de Arte (IDA) y él era profesor, había salido Mort Cinder en revistas grandes y se ondulaban en los kioscos por el viento, por el frio, por todo, quedaban bastantes arruinadas porque no las compraban. Así pasaban las cosas”.



–También se sumaba El Eternauta de GENTE que fue caótica su edición



La revista pidió disculpas a sus lectores porque según ellos era “casi un dibujante”. Fue bochornoso, tengo esa editorial.



En muchas entrevistas, Alberto mencionó que esa búsqueda de expresarse era la que lo llevaba a dibujar, experimentar



Todo le servía a él para interpretar el tema que estaba haciendo. Todo era distinto para lograr el contenido que quería brindar.











¿Por qué cree que no fue entendido en su tiempo?



Porque estaba muy avanzado. Él que está muy adelantado es como que se lo deja de lado, no se lo estimula para que siga, no se le da lugar, al contrario, lo quieren borrar. Eso es lo que pasaba con él. Y yo lo viví todo desde que era su alumna.



Fueron años muy difíciles, su primera esposa Neli estaba muy enferma y para pagar su tratamiento tuvo que asumir muchas deudas



Yo me acuerdo de eso, de todo lo que pasó con la señora. Fue algo muy terrible, tuvo que hipotecar la casa para poder pagar el tratamiento de diálisis porque no era como ahora, sino que era toda una pieza llena de aparatos carísimos para poderla sacar adelante. Fue una época para él muy triste.



Luego llegó la propuesta de poder publicar en Europa



Él estaba muy mal, no se podía recuperar. Cuando iba a dejar todo, le llegó una nota que venía la señora de quién después fue su representante, para ofrecerle un contrato de una editorial que lo quería contratar, cuando él en ese momento no podía pagar la luz, no podía arreglar las persianas, era todo así. Es ahí que comenzó a cambiar su vida.



Es asombroso como El Eternauta que acá fue defenestrada, en Europa era valorada como una obra maestra



Sí y también Mort Cinder. Era una maravilla de trabajo, nosotros el grupo de alumnos, era aprender en cada cuadro, con tantas técnicas distintas, con cosas nuevas nunca dibujadas antes. Ha sido, para mí, el mejor dibujante. No solo porque fue mi esposo, sino porque sobre todo fue mi maestro.

Fue una persona que siempre mantuvo vigente su identidad, su origen en Mataderos



Tenía un amor grandísimo por Mataderos, sus amigos. Hace poco estaba en casa guardando cosas y encontré sobre los encuentros que tenían, yo iba también. Siempre aparecía su juventud, sus amigos en sus dibujos, por ejemplo, la murga “Los Dandys de Mataderos” la pone en una adaptación de un cuento de Edgar Allan Poe.











¿Cómo era su trabajo de adaptación de obras literarias?



Él leía mucho, buscaba como expresarlo. Conocía los textos, después comenzaba adaptarlos y lo iba dibujando. Tenía que sentirlo, interpretarlo. No era algo así nomás que se ponía hacer y salía el dibujo, era algo muy difícil.



Él tenía muy claro su pertenencia de clase, en muchas entrevistas mencionó que el dibujante se cree un intelectual y se olvida que es un trabajador



Es así, me ha tocado con editoriales me ofrecían pagarme muy poco para ilustrar un libro y era pegar la media vuelta y no aceptar, porque es un manoseo.



¿Cómo analiza la obra que realizó Alberto con Oesterheld?



La Vida del Che, primero lo habían hablado con Héctor y se empezó a dibujar, luego Onganía mandó a quemar los originales.



Justamente que en la actualidad esté publicada esa obra es por su decisión de preservar una revista



Alberto no quería que lo haga, porque tenía miedo de lo que me pasara algo. Eran tiempos de dictadura, tiempos difíciles. Entonces, yo no quería que se perdiera, porque si ya habían quemado las páginas originales, no quería que ese material se perdiera. Lo preparé bien, lo envolví bien con papel metálico y lo puse en un tubo de esos de plásticos para guardar dibujos. Enterré esa revista y el libro de Eduardo Galeano “La Venas Abiertas de América Latina” que hacía poco que lo teníamos. Alberto había quemado varios libros y quería quemar también ese y yo no quise. Todo fue a la tierra. Nos habían amenazado y había miedo, Alberto decía, “si llegan a poner bombas y salta la tierra, salta la escopeta, todo, y vamos presos”. La escopeta era familiar y la había enterrado también, pero yo estaba decidida, no quería quemar nada.

Alberto era muy directo, muy honesto ¿tenía fuerte carácter?



Decía la verdad, lo que sentía. No iba con vueltas, si algo no le gustaba lo decía, era muy integro. Y me parece que estaba muy bien. Tenía razón, ya le había tocado muchas cosas y estaba pagando siempre penas.











Por lo que usted me comentó, él era de mucha disciplina para llevar adelante su trabajo y a la vez obsesionado con la limpieza



Si, lo era con la limpieza y el orden. Pero adoraba los gatos, los amaba. Teníamos siete gatos, cuando el falleció murió una gata. Vino el veterinario y era un paro cardiaco, al otro día otra gata murió y así murieron todos cada día. Creo que fue por el dolor de su muerte, porque ellos le comían del plato de él que les tenía un amor muy grande, les limpiaba todo, los cuidaba, era un maniático con los gatos.











¿Qué le quedó pendiente a Alberto realizar en su obra?



Casi todo dejó resuelto. Lo último que hizo fueron las pinturas con acrílicos a color en base a los cuentos de Borges. Eso prácticamente fue lo último. Él era muy trabajador, hasta que no terminaba lo que estaba haciendo no se levantaba.



¿Cómo era como docente?



Un día nos echó a todos, porque había pedido un trabajo y nadie había hecho nada. Entonces dijo, “se la pasan hablando y no prestan atención, entonces empiecen a irse todos”. Y nos quedamos helados, a mí me dio mucha vergüenza, cosa de jóvenes tontos.



A veces se lo asocia solamente a su trabajo en tinta china pero no se valora su trabajo a color



Lo de color era impresionante, los cuentos de Borges son una maravilla. Era muy valorado lo que hacía tanto que se hizo en el Consulado Argentino en Francia una exposición maravillosa con esos cuadros.



¿Era de hacer caricaturas de situaciones que vivían en el día a día en su casa?



Nos hacía caricaturas a todos de lo que estuviéramos haciendo. Daba risa lo que hacía, un día ilustró a “Mariano” un gato al que amaba y que tenía como 20 años, lo dibujó de espalda haciendo kata y se le hinchaba la panza, era muy gracioso. Todo lo que veía lo dibujaba. Una vez me dibujó a mí cuando estaba haciendo huevos de pascua que me enseñó una amiga y me puse hacerlos, quedó azúcar, chocolate y entonces me dice, “Irma compra los huevos que problema hay, mira este lio” y había dibujado todo, los gatos con azúcar y chocolate. Tengo aún esos dibujos, tenía su humor con todo, era increíble.

¿Cómo lo recuerda?



Alberto era un ejemplo de cómo había que proceder en la vida. Si estaba convencido y lo sentía, tenía que hacerlo, cueste lo que cueste, es lo que nos enseñó.











Termino de escuchar y desgrabar el audio de la entrevista radial a Irma Dariozzi de Breccia y no puedo dejar de emocionarme. Esas historias en su casa de La Reja las guardo en mí mente como si hubiera sucedido ayer. Irma falleció el 8 de diciembre de 2018. La mayoría de lxs vecinxs de Moreno desconoce su historia personal y su vínculo con Alberto Breccia. Para quienes amamos a la historieta argentina, fue una fuente inagotable de información sobre un dibujante que revolucionó la forma de contar historias en cuadritos.









NdR: Las fotos que acompañan este texto son gentileza de la hija de Irma Dariozzi de Breccia: Sonia Olmo