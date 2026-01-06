Cierre de ANDIS: «Retroceder en los derechos de las personas con discapacidad es un delito»

La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) era un organismo autárquico, pero la decisión de Milei de desarmarla y llevarla al rango de Secretaria bajo el Ministerio de Salud conceptualiza a la discapacidad como una «enfermedad» en sustitución de «personas con derechos».



El anuncio de Manuel Adorni replica el método de TÉLAM y el INADI, claro que en lo particular de ANDIS subyace la «corrupción mileísta» que fue entronizada con el canto popular del 3 por ciento de Karina (Milei). Hay una causa penal en curso, la memoria debe recordar lo inmediato y también el largo camino que se recorrió en materia de derechos reales para las personas con discapacidad.



La Dra. Natalia Rodríguez cuenta con experiencia, vocación y convicción: es especialista en Derecho de Familias, Infancias y Discapacidad. Es Directora del Instituto de Derechos de Personas con Discapacidad del Colegio de Abogados de Moreno–General Rodríguez; Secretaria de la Comisión de Discapacidad de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y Delegada ante la colegiacion de la provincia de Buenos aires (COLPROBA) en materia de discapacidad.



En diálogo con Desalambrar refiere a la transformación de ANDIS como un «enorme retroceso» que encierra potenciales delitos, incluido el abandono de persona, pero aún en este escenario de destrucción masiva, recuerda que los /as abogados /as, equipos técnicos, defensores /as, es decir, la estructura judicial, posee herramientas de plena vigencia para afrontar el desgauce y hacer valer los derechos que existen.



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



