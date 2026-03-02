Círculo Criollo El Rodeo llama a Asamblea Anual

El próximo 28 de marzo a las 16 horas, en la sede de Puente Márquez 1251 (Paso del Rey) se realizará la Asamblea Anual Ordinaria 2026. Se fijan dos horas de tolerancia y queda establecido el siguiente Orden del Día:
- 1- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA ASAMBLEA ANTERIOR.
- 2- LECTURA Y APROBACION DE MEMORIA Y BALANCE 2025
- 3- FIJACIÓN DE LA CUOTA SOCIAL
- 4- APROBACIÓN DE LOS SOCIOS VITALICIOS
- 5- TRATAMIENTO DE LOS SOCIOS DENUNCIANTES
- 6- TRATAMIENTO DEL PATRIMONIO DE LA INSTITUCIÓN
- 7- NOMBRAMIENTO DE DOS SOCIOS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA
- 8- RENOVACIÓN PARCIAL DE LA COMISIÓN DIRECTIVA
- 9 – VOTACIÓN
Cargos a cubrir:
-VICEPRESIDENTE
-SECRETARIO
-PROSECRETARIO
-PROTESORERO
-2° VOCAL TITULAR
-3° VOCAL TITULAR
-4° VOCAL TITULAR
-1° VOCAL SUPLENTE
-2° VOCAL SUPLENTE
-3° VOCAL SUPLENTE
-4° VOCAL SUPLENTE
-1° REVISOR DE CUENTA
-2° REVISOR DE CUENTA
-REVISOR DE CUENTA SUPLENTE
MÁS HISTORIAS
Con 20 mil millones de pesos del Fondo Educativo, ¿qué hizo Mariel en las escuelas de Moreno?
Apuntes sobre la industria y el mercado de trabajo en la Argentina
Martha Barnes: La historietista morenense que marcó huella en las viñetas argentinas (Parte II)