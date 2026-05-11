«Como dice el Intendente Mauro García no le tememos al debate pero el límite es la violencia»



El viento polar circula con fuerza por las calles del barrio Bicentenario. El sonido natural, melodía de los climas atacados por los cambios, abre la puerta de la Delegación municipal donde nos espera con un mate el «uruguayo», el primer concejal comunista en la historia de General Rodríguez.



«Siempre prefiero decirle la verdad al vecino antes que prometer algo que no puedo cumplir, prefiero que alguien se vaya enojado porque no puedo resolver algo inmediatamente a que me acuse de mentiroso». Es la profunda carta de presentación de Fernando Vera, cuadro del Partido Comunista Congreso Extraordinario, el edil mandato cumplido que trabaja en la gestión del Intendente Mauro García.



En la entrevista con Desalambrar, Vera subraya la impronta del gobierno local porque los /as funcionarios /as no solo «gestionan lo público» sino que «explican la situación política dando la cara por ser militantes que se conocieron en la década ganada, que luego pasaron a la resistencia contra el macrismo y desde 2019 conducen el Municipio de General Rodríguez».».



El Delegado municipal replica un concepto del Intendente García con relación a la disputa interna, «no le tememos al debate ni a la discusión, pero el límite es la violencia», en alusión al modo político que el Movimiento Evita, representado por María Giménez, la Secretaria de Obras Públicas del Municipio de Moreno, desembarcó en el territorio.



Mirando la agenda de autocríticas que aún deben producirse, Fernando Vera no tiene dudas que Axel es la síntesis pero sin desechar a nadie, mucho menos a Cristina Fernández. Riguroso en el decir consciente, indica que «dentro del campo popular hay sectores que comulgan con el neoliberalismo y la Embajada», como los que existen en «la derecha y ultra derecha».



«Si militamos a Scioli, luego a Alberto, como no vamos a trabajar y militar junto a Kicillof para recuperar el gobierno en 2027«, declaración que arenga a la militancia que construye en el Movimiento Derecho al Futuro.



La sucesión en General Rodríguez, la gestión y la política local, la palabra empeñada del dirigente comunista que no se olvida del ex intendente y actual concejal Darío Kubar: «Fue gobierno cuatro años y entregó un municipio quebrado y ahora sale haciendo videitos diciendo que hay una mala gestión. Kubar fue Macri y ahora es Milei, incluso parece ser una copia barata del Presidente haciendo videos que llevan una carga de violencia verbal».



Entrevista completa en Desalambrar Tv:



