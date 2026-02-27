Desalambrar

«Como docentes cobramos salarios de pobreza y las escuelas están rotas»

CTERA llama a un paro nacional para el primer día del ciclo lectivo 2026 y las fuerzas se pliegan, observándose que en la Provincia más grande del país el Frente Gremial Docente, de perfecta sintonía con Axel Kicillof, «rechazó la propuesta de recomposición salarial».


Lorena Pereira, concejal mandato cumplido, de larga trayectoria en escuelas públicas y que integra la Multicolor, adelantó que el paro será contundente porque es la forma de enfrentar el ajuste de Milei pero también el de Kicillof. Habló del necesario «plan de lucha» que debe ponerse en marcha tras la Reforma Laboral. Consultada por el estado edilicio de las escuelas donde ella trabaja su respuesta fue contundente: en una escuela céntrica nunca arreglaron el histórico problema del techo y en otra de Cuartel V se preparan los cartones para tapar las ventanas.

Entrevista completa en Desalambrar Tv:

