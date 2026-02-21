Cómplices. Uno por uno: ¿quiénes fueron los diputados peronistas que dieron quórum a Milei para la reforma laboral?

Por Izquierda Diario.- Sin la ayuda de sus aliados, el gobierno no hubiera podido comenzar la infame sesión para darle un hachazo a los derechos laborales. Por poco, el oficialismo logró un quórum de 130 diputadas y diputados, ¿quiénes fueron los peronistas que colaboraron?

Para poder comenzar la sesión para tratar la reforma laboral, el Gobierno necesitó la ayuda de distintos bloques para llegar al quórum necesario ya que el bloque de La Libertad Avanza tiene 95 integrantes y el piso necesario para dar inicio es de 129 legisladores.

El Pro aportó sus 12 bancas, la UCR, encabezada por Pamela Verasay que responde al gobernador mendocino Alfredo Cornejo, apoyó con sus 6 legisladores a lo que se sumó la dupla de Zago y Falcone que conforman el bloque MID. Por orden del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, José Luis Garrido fue uno de los últimos en ingresar al recinto. Aún así, con esos cómplices el Gobierno no llegaba a conseguir el quórum, por lo que fueron fundamentales diputadas y diputados que entraron en listas del peronismo:

El bloque “Independencia” de Jaldo

Gladys Medina, Javier Noguera y Elia Fernández

El bloque llamado “Independencia” de diputadas y diputados de Tucumán que responden al gobernador Osvaldo Jaldo se sentó en sus sillas para que pueda avanzar el proyecto de ley que busca atacar a millones de trabajadores con el banco de horas, sacando horas extras y decidiendo a gusto de los empresarios cuando te podés tomar vacaciones. Se trata de Gladys Medina, quien también firmó para pedir que se realice la sesión de hoy, Elia Fernández y Javier Noguera, junto a Jaldo hicieron campaña llamándose a votar como opositores a Milei en su provincia en una lista unificada de todo el peronismo de Unión por la Patria.

“Elijo Catamarca”

Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot

También se hicieron presentes los tres diputados que responden a Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, que apenas en diciembre del año pasado se fueron del bloque Unión por la Patria para conformar su bloque particular. Son Fernanda Ávila, Sebastián Nóblega y Fernando Monguillot, quienes también venían de colaborar con el oficialismo. Por dar un ejemplo, en 2024 Ávila, quien fue secretaria de Minería en el gobierno del Frente de Todos, evitó bajar al recinto para votar contra el veto al financiamiento a las universidades.

Los diputados de Sáenz, el ex candidato a vice de Massa

Yolanda Vega, Pablo Outes y Bernando Biella

Los salteños que integran el bloque Innovación Federal y responden a Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, aportaron lo suyo. Sus nombres propios son Yolanda Vega, Pablo Outes y Bernando Biella, en los inicios del gobierno fueron parte del bloque Unión por la Patria tras haber formado parte de la boleta. Ya en el Senado, Flavia Royón que fue la candidata de Sáenz en 2025, ex funcionaria de los gobiernos del Frente de Todos y de La Libertad Avanza, aportó su voto a la reforma laboral incluyendo el artículo 44° que prometía descuentos para las licencias por enfermedad.

Los misioneros que responden a Passalacqua

Alberto Arrúa, Oscar Herrera, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik

También parte del bloque Innovación Federal, los 4 diputados que responden a Hugo Passalacqua, el gobernador de Misiones, aportaron sentándose en sus butacas para llegar al número necesario del quórum. Se trata de Alberto Arrúa, Oscar Herrera, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, quienes también dieron su ayuda firmando el pedido de sesión y el dictamen en las comisiones. El espacio de Passalacqua también compartió boleta con el peronismo de Unión por la Patria.

“Ojo con la palabra traidores”

La diputada del PTS/FIT-U, Myriam Bregman, se refirió al rol de los cómplices y los llamados traidores durante sus intervenciones en la sesión: “escuché muchas veces la palabra traidores, que yo también la uso. Hay traidores, claro que hay traidores, que se hacen elegir por una lista, por unas ideas, diciendo que son opositores a Milei y se pasan”.

Pero no terminó la reflexión ahí, y agregó que “en este recinto y en el Senado todos los bloques votaron las leyes de reiterancia y reincidencia. Cuando la conducta política se repite, cuando los de Tucumán y de otras provincias estaban con Milei antes de las elecciones de Octubre y vuelven a estar después, ¿no se aplica la reiterancia y la reincidencia para la conducta política? ¿Por qué son traidores? Son canallas, si ya venían siendo así antes de las elecciones de Octubre, ¿o ahora parece que los bendecimos para las elecciones, vuelven a ser buenos y después traicionan?”.

Así, la diputada de izquierda que fue parte también de la concentración en la calle durante la jornada contra la reforma laboral, buscó poner en evidencia las especulaciones electorales que se ponen a la orden del día con sectores del peronismo que vienen siendo cómplices del plan de Milei desde el primer día: “Ojo con la palabra traidores, porque es una palabra que tiene mucho peso simbólico, pero acá no hay traidores, acá hay reiterancia y reincidencia, esa que ustedes quieren aplicarle a los sectores populares para mandarlos a la cárcel, me imagino si a la clase política, a la casta política le aplicaran lo mismo, a los que dicen que la vienen a combatir y a los que le votan las leyes y lo retroalimentan”.