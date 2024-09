Con las niñas y niños NO

Fabricia tiene 10 años y fue rociada con gas pimienta durante la movilización en contra del veto a la movilidad jubilatoria en el Congreso. Habló en voz alta, pensaba que «la Policía tiraba gas pimienta en la cara” y que las fuerzas de seguridad “están para cuidarte” y no “reprimirte”.

La perversión institucional está en capacidad operativa de sostener su ley llamada Protocolo antipiquetes. Las autoridades represivas consideran que el video es el problema, que un jefe policial lo filtró y por tanto será sancionado como corresponde.

Y la niña habló: “No me lo imaginaba porque no creía que fueran a ser capaz de hacer eso, yo pensé que si tiraban gas era al aire y no que te tiraban a la cara”, manifestó sobre el accionar de los efectivos durante la marcha.

En diálogo con un medio radial, la menor sostuvo que por el hecho no pudo ir al colegio ya que se sentía mal, pero espera volver este viernes.



Al ser consultada sobre qué va a responder cuando sus compañeros le pregunten sobre lo que pasó, la niña señaló: “Les voy a decir lo que pasó, nada raro. Les contaría lo malo que fueron los policías. El policía está para cuidarte, no para reprimir”.



Por último, acerca de si tiene miedo a ir a otra marcha, la nena destacó que volvería a asistir y que cree que con lo que pasó “no serían capaces” y no “estarían con los gases”.

FUENTE: NOTICIAS ARGENTINAS