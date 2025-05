«Con Mariel a la cabeza hablan del Estado presente y lo que hacen es privatizar todo»

RENDICIÓN DE CUENTAS 2024 –

El tiempo ofrecido para evaluar el uso de casi 200 mil millones de pesos rinde culto a ese modelo de gobierno cuya propiedad no es la del soberano sino del ocupante circunstancial.



Gisele Agostinelli, concejal de Juntos por el Cambio, dejó valorables preguntas al miembro informante del oficialismo, Lucas Franco. Las respuestas que podrían generar un debate gritan ausente en silencio, marca indeleble de la nueva generación.



Agostinelli inició su trabajo de exposición informando la cifra final administrada por La Capitana de Moreno. Inmediatamente desarticuló el relato de la autonomía, soberanía comunal o el relato descomunal: «El Municipio percibió 177 mil millones de pesos, de ese total el 57 por ciento provino de recursos provinciales y un 43 por ciento de fondos municipales. Cuando el oficialismo aprobó el Presupuesto 2024 calculó casi 140 mil millones de pesos pero hicieron modificaciones presupuestarias, un 40 por ciento más, es decir, casi 195 mil millones de pesos. Cuando hablan de “crecimiento de recursos propios”, en realidad están vendiendo espejitos de colores porque el dato completo arroja que casi el 60 por ciento de los recursos viene de Provincia, pero nos quieren hacer creer que lograron la autonomía financiera. No solo es falso: es un insulto a la inteligencia«.



Otro aporte quedó flotando en el inmaculado aire oficialista. «No creció la recaudación sino que aplicaron tarifazos, como lo hacen años tras años, el pueblo paga más, se exprime más», denunció Agostinelli a modo de previa al exceso en los gastos: «Durante 2024, los ingresos municipales crecieron 174% frente a una inflación de 117,8%. El problema es que también se disparon los gastos. Comprometieron 204.575 millones; devengaron 185.637 millones pero pagaron 175.473 millones. Es decir, gastaron más de lo que tenían, más de lo que recibieron, y ahora vienen acá, con la cara de piedra, a pedirnos que convalidemos los excesos. ¡Así gobiernan! A las trompadas con la caja, y después que se arreglen los que vienen atrás».



Un capítulo específico y que cada año trabaja la legisladora está en la Secretaría de Comunicación a quien la bautiza como «la fábrica de relatos de la señora Intendenta», que tiene un presupuesto de 274 por ciento más que lo destinado a la Secretaría de Mujeres.



«Contrata por compra directa un servicio audiovisual de locución, creatividad y producción radial por $3.800.000, incluye 1 presentador y 1 productor. bello rodrigo patricio (orden de compra 1607). Contrata un mes de servicio de envío digital de información a la Independiente de Publicidad S.A, por octubre y noviembre del 2023, por $6.100.000. La justificación es que se requiere para bases de estadística sobre las necesidades barriales, para mejorar los servicios que se brindan a la comunidad. Básicamente aquellos que hablan de un Estado presente, no solo precarizan el trabajo y terciarízan sino también que pagan lo que antes hacia la militancia. Me pregunto: ¿Dónde quedo del peronismo?», expresó Agostinelli que subrayó con vehemencia que el gobierno de Mariel Fernández contrató por 7 millones de pesos a la Consultora Branton que realizó un posicionamiento de datos estadísticos y estrategia municipal. Todas las sesiones nos invitan a caminar en los barrios y ustedes ya no caminan mas. Le pagan a una consultora para que haga el trabajo que ustedes ya no pueden hacer. En septiembre contrataron a otra consultora, TRESPUNTOZERO S.A por $5.989.500 para una encuesta online de mil casos«.



Luego trazó un comparativo de gran interés general. Lo que se pagó en cartelería y lo que se destinó en arreglo de escuelas. «Usaron 10 millones de pesos por un cartel plantín floral, luego 11 millones por uno de la policía y 5 millones por la asfaltera. Una obra en la E.E.S N° 10 significó 4.500.00 pesos; la ampliación de la EP N° 81 tiene un compromiso de 9 millones de pesos. Con lo que gastan en carteles podrían hacer decenas de obras reales, pero después viene acá a invitar a los vecinos a a jornadas solidarias para arreglar las escuelas», manifestó la concejala del PRO.



Blue Mail: La estafa institucionalizada: «Una empresa que solo reparte sobres se llevó casi 70 millones de pesos en 2024. Para evitar licitaciones transparentes desdoblan compras de manera burda. Iniciaron el mismo día, la misma persona la solicitud 55 y por otra parte la 54, los expedientes fueron el 258972 y 73. La primera por 5.500.000; la segunda por casi 11 millones. ¿Saben porque va desdoblada? Porque de esta manera se hace concurso de precios, se elige la empresa ganadora y no se hace la licitación privada», denunció Agostinelli.



Probablemente lo más profundo y jugoso de la evaluación efectuada y trabajada por la edil está en el corazón y alma del poder.



«Tercerizaron todo, lo que representa un desconocimiento total por el trabajador municipal» arremetió y brindó un conjunto de detalles:



Se contrato la mano de obra para:

Arreglo de ventanas del palacio municipal por 47.500.000 pesos.

47.500.000 pesos. Pintura de oficinas: $16.500.000. ANDAUR ALEJANDRO AQUILES

$16.500.000. ANDAUR ALEJANDRO AQUILES M antenimiento del cementerio: se contrató todos los meses a la Cooperativva de Trabajo Constructores de un Mundo Mejor, la limpieza del cementerio y mantención del pasto. Esa misma cooperativa realiza el mantenimiento del Museo Molina Campos por casi 5 millones de pesos.

se contrató todos los meses a la Cooperativva de Trabajo Constructores de un Mundo Mejor, la limpieza del cementerio y mantención del pasto. Esa misma cooperativa realiza el mantenimiento del Museo Molina Campos por casi 5 millones de pesos. Veredas y plazas, obras tercerizadas con contratos millonarios.

Limpieza de planta asfáltica, solo por un mes, significó el gasto de 18 millones de pesos.

Cooperativa 2 de Septiembre Ltda: limpieza en vía pública, incluyendo mano de obra, insumos y herramientas por 26.560.000.

Cooperativa Yunque, solo en el Polo Educativo, más de 1 mil millones de pesos, y ganó una licitación HISTÓRICA. Hará veredas por casi 1 mil millones de pesos EN LUGARES A DEFINIR



Y porque los usos y costumbres no cambian, la RECOLECCIÓN DE LA BASURA es un HOMENAJE a la Gran Caja. Desde noviembre de 2020 solo se contrata la mano de obra, y el beneficio le fue otorgado a la empresa cooperativa de Camioneros que se llama GESTIONAR. La redeterminación de precios quedó ajustada solo al Convenio Colectivo de Trabajo. La inflación acumulada en doce meses alcanzó el 117 por ciento mientras que los acuerdos salariales del poderoso gremio siguieron esa curva, pero en Moreno, gestión Mariel Fernández se produjo el milagro porque la mano de obra para levantar la basura obtuvo un aumento del 211 por ciento, un 100 por ciento más que lo otorgado de los /as trabajadores /as municipales.