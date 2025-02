«Contreras es el máximo referente del FR en Moreno y el país se merece a Sergio Massa como Presidente»

Era una visita esperada por el Frente Renovador de Moreno. Martín Marinucci llegó antes del mediodía a la casa partidaria y sede del Pensar Moreno. De entrada y sin eufemismos, el actual Ministro de Transporte agradeció la invitación de Damián Contreras (Subsecretario de Transporte Terrestre) reconociéndolo como el único y máximo referente de Sergio Massa en el distrito.



La conferencia de prensa se dividió en dos planos. El primero referido al transporte público de pasajeros en el vasto territorio bonaerense. Como segundo momento lo político partidario y allí se gestaron definiciones que no portan carácter transitorio.

Marinucci está convencido que el FR tiene como función ser el «garante de la unidad en Unión por la Patria», certeza que no prescinde de exponer los errores del pasado reciente, matizado en una frase crucial: «Las peleas públicas entre Alberto y CFK hicieron mucho daño a la Argentina y por supuesto internamente, muchos trapitos al aire y poca discusión adentro. A veces creo que sirvió de aprendizaje y a veces creo que repiten la misma escena».



El actual Ministro de Transporte bonaerense fue categórico al manifestar que «el máximo referente del FR en Moreno Damián Contreras» e inmediatamente lanzar un deseo político: «La Argentina se merece tener a Sergio Massa como Presidente.



Damián Contreras respondió acerca del desdoblamiento electoral (si se aprueba en el Senado de la Nación la suspensión de las PASO), sobre el rumor de volver a permitir la reelección indefinida de intendentas /as y concejales /as. Ofreció una respuesta precisa sobre lo local: «Hace meses que no tiene diálogo político con la Intendenta Mariel Fernández, siendo Contreras el líder del FR».







En sintonía fina con Marinucci habló de trabajar para lograr «unidad de concepción», darle más fuerza al «sentido común» porque es hora que «la dirigencia asuma los errores».