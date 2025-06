Convencer a Massa, que acepte ser candidato a diputado nacional

Cada espacio mueve las piezas en un tablero final que se parece la tómbola bonaerense. El Frente Renovador pinta murallones con la frase UNIDAD – UNIDAD, Massa. Al dar inicio la campaña surgen las figuras o bien espadas políticas que proponen nombres. La diputada nacional Cecilia Moreau, ex Presidenta de la Cámara Baja del Congreso, apela a la memoria y registra las elecciones nacionales de octubre. Declara: «“La provincia de Buenos Aires no la ganó una persona sola, la ganó una fuerza política que tiene desarrollo territorial en los 135 municipios y muchos de ellos los gobierna. Y los gobernamos porque Sergio ganó en las tres elecciones, en la PASO, en la primera vuelta y en la segunda vuelta. No sé qué va a hacer Sergio, lo que sé es que hay muchos compañeros y compañeras que le están pidiendo que vuelva al Congreso”.



Ese remate presenta un hilo conductor. Rubén Eslaiman, el hombre de Massa en la legislatura bonaerense, escribió en sus redes oficiales «importantísimo para nuestra Provincia sería volver a tener a @SergioMassa como Diputado Nacional!!!! Apoyo tu planteo @ceciliamoreauok y trabajemos para convencerlo que acepte ser candidato, sin dudarlo es el dirigente más importante, capacitado e idóneo para representarnos”.



Camino al armado todos juegan, ¿habrá 1, 2 o 3 listas de Unión por la Patria?