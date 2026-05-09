«Convocamos al pueblo de Moreno a marchar porque la universidad está en peligro»



El 12 de mayo la gran columna de la Universidad Nacional de Moreno saldrá hacia la plaza San Martín, accederá al servicio de trenes para viajar hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gran epicentro de la Cuarta Marcha Federal en defensa de la educación pública.



El desfinanciamiento que ejecuta el Presidente Milei produce lo siguiente en la UNM:



La Universidad Nacional de Moreno (UNM) ha declarado la EMERGENCIA PRESUPUESTARIA Y SALARIAL por tercer año consecutivo. Desde enero de 2024, las transferencias del Gobierno Nacional han sufrido una caída del 45% en términos reales.



Sólo en 2026 ese recorte fue del 15%.



El poder adquisitivo del personal docente y nodocente ha caído entre un 32% y un 40%. Actualmente, un Ayudante de Primera con baja antigüedad percibe apenas $250.000 netos por 10 horas de clase semanales. Este escenario ha provocado renuncias, poniendo en riesgo tanto la continuidad y calidad pedagógica como la eficiencia administrativa.



Las Becas Progresar, por ejemplo, permanecen congeladas en $28.000, una cifra que no cubre siquiera los costos básicos de transporte y materiales.



La factura de electricidad se multiplicó por 8, pasó de $3 millones (febrero 2024) a $24 millones estimado (abril 2026); mientras que las transferencias del gobierno solo se multiplicaron por 3.



Alejandro Robba, Rector de la Universidad Nacional de Moreno, ofreció una conferencia de prensa a los medios locales. Sus palabras no solo describen las serias dificultades que provoca el ajuste sino que «define a Milei como un adversario de las universidades públicas».



Respecto al encuentro que rectores de casas de altos estudios (de todo el país) mantuvieron con Axel Kicillof, la respuesta de Robba resultó pragmática: «Desde el Consejo Interuniversitario Nacional logramos que el gobernador nos acompañe el próximo 12 de mayo en la Marcha Federal».



A propósito de ayudas y obligaciones, Desalambrar consultó el Rector de la UNM en qué punto se encuentra el cumplimiento de parte de Provincia de restituir a la universidad el edificio de Corvalán y Merlo, que utiliza la Secundaria N° 37, para que allí se desarrolle el proyecto integral de la ESPUNM. Aclarando que la posición histórica de la UNM sigue sin cambios, es decir, «no se pretende dejar a la comunidad de la Secundaria N° 37 sin edificio sino colaborar para que tenga el propio», Robba afirmó que el punto central pasa por lo «presupuestario».



De cara a la marcha Federal, el Rector de la UNM respondió que «no hay ninguna articulación con las autoridades de la Municipalidad de Moreno».



Entrevista completa en Desalambrar Tv: