Correa conduce, el MDF Moreno se alista para la contienda en el PJ



En Moreno, como olvidarlo, el MDF no fue tenido en cuenta por Mariel Fernández en el armado de su lista de Fuerza Patria (elecciones septiembre de 2025). La Capitana es Presidenta del PJ morenense y Vicepresidenta, a nivel nacional, bajo la conducción de Cristina y Máximo Kichner.



Pero arrancó 2026, suenan tambores y redoblantes, toma fuerza el cántico original en las cuerdas vocales de la militancia que desea crear otra música. En pocos días sabremos si la elección de autoridades en el PJ bonaerense consagra algún pacto de «menor agresión» entre La Cámpora y el Movimiento Derecho al Futuro o bien ratifica la ruptura entre esas dos corrientes peronistas.



En los marcos internos, todo aquel que está en política supone escenarios, pero solo juegan los que asumen el deseo de afrontar la disputa en cualquier circunstancia. El Movimiento Derecho al Futuro Moreno, bajo la conducción de Walter Correa, actual Ministro de Trabajo de Axel Kicillof, ratifica la voluntad de fortalecer su armado.



Sube a las redes sociales un mensaje para la dirigencia y miltancia peronista:



COMPAÑERA / COMPAÑERO📣 En el marco de la campaña de avales para las posibles elecciones del PJ, te pedimos que te busques en el siguiente link 🔍 para verificar si estás afiliado/a.

https://pj.mdfmoreno.dondevotas.com/



El segundo párrafo es un llamado a todos aquellos /as afiliados /as que no están adentro del «universo Mariel», que no son tenidos en cuenta o que fueron enviados al desierto de la disponibilidad infundada. El MDF los convoca así:



Si figurás como afiliado/a, por favor comunicate con el MDF Moreno y envianos:

📄 Foto de la primera y segunda hoja de tu DNI

Podés hacerlo por cualquiera de estos canales:

📱 WhatsApp: 11 63029419

📧 Mail: Pjmorenosindical@gmail.com



Los mensajes AVALAN que en nuestro distrito el MDF no es una fuerza decorativa, como lo sugieren algunas grandes figuras del oficialismo gobernante.



Si hay interna habrá lista, propuesta, campaña, entonando la marcha con los acordes «la organización vence al tiempo, seguimos fortaleciendo al peronismo, con Axel Kicillof al frente, defendiendo la justicia social, la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo desde abajo, con convicción y militancia«.