Correa – Moyano: Saneamiento de barrios populares y mensaje político



El ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires y referente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Moreno, Walter Correa, informó sobre un encuentro que mantuvo junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco, con Pablo Moyano, dirigente del Sindicato de Camioneros, para abordar la continuidad de los servicios de saneamiento en los barrios populares bonaerenses.



Según expresó Correa a través de sus redes sociales, la reunión tuvo como objetivo asegurar la prestación de un servicio que calificó como esencial para las y los vecinos, al tiempo que garantizar la continuidad de las fuentes laborales vinculadas a esa tarea.



«Junto al compañero ministro de Gobierno Carli Bianco, mantuvimos un encuentro con el compañero Pablo Moyano, del Sindicato de Camioneros, para dialogar sobre la continuidad de los servicios de saneamiento en los barrios populares de nuestra Provincia. Esto permite sostener un servicio esencial para las y los vecinos de cada barrio y, al mismo tiempo, conservar los puestos de trabajo», señaló el ministro.



En el mismo mensaje, Correa contrapuso la política provincial con la del gobierno nacional y afirmó que la administración bonaerense continúa impulsando una articulación con distintos sectores para sostener políticas públicas.



«Desde la Provincia de Buenos Aires, a contramano del Gobierno Nacional, trabajamos articuladamente con todos los sectores de la sociedad para garantizar derechos y cuidar a nuestro pueblo», sostuvo.



Del encuentro también participaron la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios, y el subsecretario de Coordinación y Control de la Gestión, Agustín Wydler.



La reunión se enmarca en la estrategia del gobierno de Axel Kicillof de mantener programas y servicios destinados a los barrios populares, en un contexto de tensión con la administración nacional por el financiamiento y la continuidad de distintas políticas públicas.