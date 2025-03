Corriente Política Municipal Peronista, la historia convoca a ser protagonistas

«No somos un instrumento de la política sino parte del cuerpo de decisiones del futuro de nuestro distrito». La frase no es una leyenda ni mito, mas bien es un llamado a considerar lealtades que no tuvieron respuestas semejantes de aquellos /as que son la vanguardia que ilumina los tableros políticos y electorales.



La Mesa de la Corriente Política Municipal Peronista tuvo ayer por la tarde su presentación en la casa de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Moreno. El salón de planta alta, de buena dimensión, resultó cubierto en sus paredes con la bandera que va cohesionando distritos.



Ronda de preguntas a los y las dirigentes /as municipales quienes sustentan la propuesta peronista que luchará porque, sin sobredimensionar la verdad, es real que los /as trabajadores /as municipales muevan el mundo.



Marcelo Espíndola, dirigente sindical de Moreno: «Hay decisiones que se toman sin tener en cuenta a los trabajadores municipales. Necesitamos ser escuchados, que nos tengan en cuenta porque podemos demostrar lo que somos capaces de hacer».



José Luis Nuñez, Presidente de la Corriente, Secretario General de municipales de Merlo: «Esto no es una agrupación electoral, es una corriente donde participan diferentes ideas, regiones, economías. Somos peronistas y queremos participar del diálogo, somos negociadores por naturaleza, pero creo que hace falta dejar de ser espectadores para ser actores. Recorro desde hace años la Legislatura, Concejos Deliberantes y no veo cuadros que estén por encima de dirigentes sindicales municipales».



Gabriel Campuzano, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Berazategui: «Los dirigentes sindicales municipales no vivimos en barrios privados, no andamos con autos blindados y no tenemos custodia. Lo digo porque lo mas grave es la estigmatización y los dirigentes municipales somos otra cosa, somos actores de primer nivel en esta realidad»

Celeste Fernández, trabajadora municipal de Berazategui: «Ser municipal es un orgullo, estoy en el área de salud dando atención, amor y respeto a quienes vienen a las salitas»



Diego Silva, municipales de Tres de Febrero: «Siempre fuimos actores de reparto pero hoy vamos por tener un protagonismo real porque no hay nadie mejor que un dirigente municipal porque es quien conocer la necesidad de los trabajadores que son vecinos /as. La Corriente no es electoral sino un armado que perdurará en el tiempo».



Rodolfo Navarrete, Secretario General de Trabajadores Municipales de San Fernando: «Siempre fuimos reconocidos por el trabajo y por el salario, creemos que tenemos una oportunidad. Trabajamos en la municipalidad, pagamos los impuestos, por eso digo que es nuestro momento, a tráves del peronismo».



Gabriela Pino, Secretaria General del Sindicato de Empleados y Trabajadores Municipales de Luján: «Esta Corriente viene a convocar a que muchas compañeras se animen, porque lo importante es empoderar a otras /os. Con unidad y compromiso el trabajador municipal mueve el mundo».



Cobertura completa en Desalambrar Tv: